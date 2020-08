Lorsque les lakers de Los Angeles se sont effondrés lors de leur première saison avec LeBron James en tête de la liste, le front office s’est déplacé pour exécuter le commerce attendu depuis longtemps, ce qui a amené Anthony Davis à la franchise.

Après le déménagement, les experts étaient à la fois sceptiques quant à la capacité de Pelinka à former une équipe autour du duo de superstars et n’étaient pas sûrs de la rapidité avec laquelle James et Davis se rejoindraient. Mais, après une saison 52-19 qui a vu une chimie formidable de la part du couple en plus de contributions importantes de l’arrière de la liste, Pelinka s’est avérée correcte.

James a guidé Davis à la fois en tant que basketteur et leader, et cela a conduit le jeune attaquant à faire le dernier pas vers le statut de superstar. L’entraîneur-chef des Lakers, Frank Vogel, a vu le processus se dérouler de première main et a noté que James traitait Davis «comme un grand frère».

« Il l’entraîne, le défie quand il a besoin d’être défié, lui explique comment couvrir les choses du côté défensif, lui montre comment attaquer offensivement, comment il peut être utilisé », a ajouté Vogel.

«Et peut-être plus que tout, donnant un excellent exemple de son approche au quotidien, la concentration mentale, l’attention aux détails, la façon dont il prend soin de son corps, tous ces types de choses.

Vogel n’avait jamais entraîné de joueurs de la stature de James ou de Davis, mais a trouvé la transition plus confortable que prévu. «C’est l’une de nos bénédictions cette année», a-t-il déclaré.

«Je ne sais pas tout à fait, mais je pense qu’ils ont tous les deux une excellente façon de les traiter. Ils sont tous les deux faciles à vivre, ils aiment rire et s’amuser, ils se soucient tous les deux du jeu de la même manière. Ce n’est qu’une de ces choses qui a joué en notre faveur. »

Les Lakers sont à une victoire de leur avance au deuxième tour des séries éliminatoires, avec Davis et James en tête. D’après leurs interactions sur le terrain et leurs vidéos hors du terrain, il est évident que les deux aiment être ensemble.

Si Davis re-signe effectivement avec les Lakers à long terme, cela pourrait être un partenariat qui apportera à la ville de Los Angeles les moments forts et les championnats pour les années à venir.

Davis épate Vogel

Bien qu’il n’ait joué que 17 minutes parce que les spasmes du dos au troisième quart ont entraîné une sortie prématurée, Davis a quand même terminé avec un +37 dans le match 4. «Juste absolument dominant», a déclaré Vogel à propos de la performance. «Je ne pense pas avoir jamais vu +37 en 17 minutes.

«Ce qu’il a fait défensivement, il a joué un jeu où il a eu deux déflexions des deux côtés du gars qu’il gardait, puis a plongé sur le sol et a obtenu une balle lâche pour nous permettre de faire la pause. Plusieurs blocs, déviations, jeux de confinement.

«Il était juste partout sur le côté défensif, puis il faisait tout. Juste une performance dominante pour commencer le jeu pour nous.

