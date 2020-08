Les Knicks de New York ont ​​peu fait pour endiguer les rapports selon lesquels l’équipe est élevée sur LaMelo Ball. Chaque indication, en grande partie grâce à Marc Berman du New York Post, depuis la fermeture de la ligue a été que l’équipe considère Ball comme le meneur de l’avenir. Un rapport a même suggéré que le sentiment était réciproque entre Ball et les Knicks.

Ce n’est un secret pour personne que Ball est haut sur le grand plateau des Knicks. Cependant, une mauvaise chance à la loterie a vu les Knicks tomber au choix n ° 8, bien hors de portée réaliste pour Ball. Alors que New York a les atouts pour progresser et a eu des discussions pour le faire avant la loterie, Ian Begley de SNY a rapporté mardi que l’équipe n’avait pas encore décidé si une augmentation pour Ball était un risque valable.

Il y aura certainement des équipes au sommet du repêchage disposées à descendre, notamment sous la forme des Warriors. Une équipe qui cherche à gagner maintenant, Golden State est dans une position étrange dans un repêchage faible et pourrait être ouvert à reculer et à acquérir plus d’actifs.

Même les Timberwolves du Minnesota, qui ont pris une bonne partie de la chance des Knicks pour se hisser au premier choix, pourraient être ouverts à un échange étant donné l’absence d’une meilleure perspective claire dans ce repêchage. Les Knicks auraient des prétendants pour un échange, mais cela ne rend pas le prix moins élevé. Et pour une équipe en reconstruction comme New York, le prix de plusieurs futurs choix au repêchage vaut-il la peine de sélectionner Ball?

La bonne nouvelle pour New York est qu’ils auront amplement le temps de débattre de cette question, le projet étant encore dans plusieurs mois. Mais compte tenu de toutes les autres indications, les Knicks devraient être un facteur d’une manière ou d’une autre dans le projet d’octobre.