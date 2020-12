Lorsque Johan Cruyff a dit aux footballeurs du Barça de «sortir et de profiter» avant la finale de la Coupe d’Europe à Wembley, il est entré dans l’histoire et la mythologie du football mais est resté à la surface de cet abîme qui joue un match. l’éternité. Sortir? D’accord. Prendre plaisir? En fin. José Luis Mendilíbar, l’entraîneur d’Éibar, admet qu’il souffre beaucoup dans les matchs, et quand l’équipe s’échauffe, il reste dans les vestiaires en rond. C’est mauvais. Il y a des joueurs, des vétérans et des jeunes, qui vomissent même. Mendilíbar, contrairement à Cruyff et Vicente del Bosque, dit qu’il n’est pas facile de s’amuser avec le football. Vous devez souffrir. Cruyff ou Del Bosque conseilleraient-ils à un adversaire, avant un examen qu’il prépare depuis des mois, de se limiter à «entrer et jouir»? Je ne pense pas, et s’ils le faisaient, ils risqueraient que l’adversaire leur lance un stylo à pointe fine sur leur tête. Ronaldinho et quelques autres ont peut-être joué au football comme Alvy Singer a eu des relations sexuelles avec Annie (Ronaldinho a même ri carrément aux matchs), mais c’est inhabituel. La chose habituelle est que les footballeurs ressemblent à un adversaire dès qu’ils marchent sur l’herbe.

Maintenant, Danny dit dans “Broadway Danny Rose”, un autre film de Woody Allen, que même si l’important est de passer un bon moment, il faut aussi souffrir un peu car, sinon, le sens de la vie n’est pas saisi. Peut-être que le sens du football est précisément cela: s’amuser mais souffrir un peu. Pas comme Pelé, qui jouait au football comme les dieux et le dépensait sur le terrain comme des enfants dans la cour d’école. Pas comme Iniesta, qui jouait et joue pour être heureuse. Plus comme Eto’o, qui a couru comme un noir pour vivre comme un blanc. Vous devez souffrir. Nous devons courir. Il faut vomir dans le vestiaire. Vous devez avaler et faire taire votre cœur, comme l’a fait Ulises lui-même. Il y a le sens du football.

Et c’est que nous, fans de football, nous ne nous sommes pas assis pour regarder notre équipe jouer alors que Pelé se levait chaque jour pour jouer au football. En aucune façon. Nous ne nous limitons pas à «sortir et jouir», mais nous savons que nous devons «entrer et souffrir». Sans souffrance, le football n’a pas de sens. Donc, lorsque les fans de football ont un visage d’opposition, ne nous demandez pas de sourire comme Ronaldinho. Nous avons beaucoup étudié mais, oups, que se passe-t-il si le sujet même que nous n’avons pas étudié tombe à l’examen et que notre équipe perd à la sanglante dernière minute?