Mauvaise nouvelle pour lui Athlète de Madrid. La FIFA a rejeté l’appel du club de matelas pour Kieran TrippierPar conséquent, l’équipe ne pourra pas s’entraîner ni jouer avant le 28 février. De cette manière, la sanction imposée en son temps par la Fédération anglaise de football (FA) à l’ancien joueur de Tottenham Hotspur pour sa relation avec les paris sportifs, lorsqu’il a signé à l’Atlético à l’été 2019, est ratifiée.

Le footballeur anglais aurait révélé des informations confidentielles sur son arrivée à la case rojiblanco, qui seraient utilisées par les gens de son entourage pour parier qu’il allait quitter Tottenham pour rejoindre les rangs de la Athlétique. Après avoir enquêté sur lui, la FA a décidé de lui infliger une peine de 10 semaines et, en plus, une amende de 78 000 euros. Malgré le fait que la sanction émane du corps anglais, la sanction est tout aussi valable puisqu’elle s’étend à toute ligue dans laquelle elle appartient.

Après les accusations Trippier est apparu au cours de l’enquête et a nié les faits, mais finalement le FA a décidé de le sanctionner sans jouer ni s’entraîner pendant les deux mois et demi suivants. L’Atletico a immédiatement fait appel de la sanction à la FIFA et à la commission d’appel de la plus haute instance du football mondial qui leur a accordé la mesure de précaution après les revendications de l’entité rojiblanca.

En accordant l’injonction, Simeone Il a pu compter sur le côté anglais pour le dernier match de championnat contre Séville, qui s’est terminé par la victoire d’Atleti 2-0. Ils ont finalement ratifié la sanction et l’arrière latéral ratera neuf matches (8 en Ligue et au match aller de la Ligue des champions contre Chelsea), c’est pourquoi il rejoint la liste des victimes pour le match de jeudi contre Eibar.