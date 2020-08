Après quoi Leo Messi a tenu parole et ne s’est pas soumis aux tests PCR avec le reste de l’équipe, la réponse de Barcelone a été claire: aucune offre ne sera entendue pour le crack argentin. Clause ou rien, c’est la réponse du club Bartomeu telle que publiée par Mundo Deportivo.

La position de Barcelone, suivant les lignes directrices fixées par Bartomeu, sera inflexible. Si Messi veut la guerre, il y aura la guerre. C’est pourquoi tout club dans le monde, de Manchester City au PSG en passant par l’Inter ou United, qui veut signer l’Argentin – ou peut même avoir conclu un accord avec le joueur – trouvera non pour une réponse s’il essaie de faire un approche du Barça à la recherche d’une bonne solution pour toutes les parties.

Malgré le fait que Messi considère que son contrat est déjà expiré et qu’il est libre de négocier avec n’importe quel club, à Barcelone, ils se réfèrent aux 700 millions que sa clause de résiliation fixe, car il n’a pas notifié avant le 10 juin qu’il voulait exécutez votre clause de libération.

Les offres ne sont pas entendues pour Messi

Pour lui, le téléphone ne sera pas répondu depuis les bureaux du Camp NouAucune réunion n’aura lieu avec aucun club, et aucune proposition autre que le paiement de la clause ne sera entendue, chiffre qui ne peut être assumé par aucun club sur cette planète et peut-être pas par d’autres.

Barcelone reste ferme en ne laissant pas Leo Messi sortir, que ce soit par crochet ou par escroc. L’idée, peut-être quelque peu naïve, de Bartomeu est d’essayer de le convaincre de continuer et parvenir à une entente dans laquelle la fissure accepte de se poursuivre jusqu’en juin prochain et ensuite, avec un nouveau conseil d’administration et un nouveau président, se comprendre pour l’avenir.

Bartomeu et son conseil d’administration estiment que pour conserver Messi, ils doivent faire preuve de force et rencontrer ou écouter n’importe quelle équipe serait un signe de faiblesse cela ouvrirait la voie à la perte du meilleur joueur de son histoire. Mais Messi reste également ferme et cette guerre a encore de nombreuses batailles à mener.

