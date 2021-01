Neftali plaisante hier à Mareo con Cumic, avec Nacho Méndez. Juan Plaza

La liste des joueurs de David Gallego hier a clairement indiqué que l’entraîneur de Suria n’avait pas Neftali Manzambi. L’attaquant suisse-angolais a été le seul joueur à ne pas participer à l’appel pour le match d’aujourd’hui contre Castellón. Alors, Il semble clair que le club de Gijón cherche une issue pour l’attaquant dans ce marché d’hiver, probablement sous la forme d’un prêt et, très probablement, dans une équipe étrangère.

Ce sera le troisième prêt de l’attaquant depuis que Miguel Torrecilla l’a signé depuis Bâle, payant environ 250 000 euros, ce qui dénote que le puissant joueur n’a pas fini de trouver sa place au Sporting.

Ce départ pourrait aider à l’arrivée d’un nouvel attaquant, après le départ d’Álvaro Vázquez pour Sabadell. Le Sporting dispose désormais d’un peu plus de 100 000 euros pour tenter l’arrivée d’un attaquant. Le départ de Neftali libérerait un peu plus de marge salariale, même si les chiffres seraient faibles. Cependant, dans une situation aussi tendue que celle que vit le Sporting, toute marge est perçue comme bienvenue dans les bureaux de Mareo.

Plus difficile semble la marche de l’attaquant de la filiale Berto. Córdoba a été tout le marché des transferts étant l’équipe la plus intéressée à rejoindre, mais ce n’est pas le seul club qui suit. Ibiza et Badajoz, de la deuxième division B, sont d’autres clubs qui ont posé des questions sur l’attaquant d’Aviles. Ils sont rejoints par Cultural Leonesa et Valladolid Promesas, tous deux du même groupe que le Sporting B dans la catégorie bronze.

Cependant, L’intention du Sporting n’est pas, a priori, de laisser sortir le jeune attaquant, qu’ils cherchent à conserver. Berto a joué les 90 minutes du match entre la filiale rojiblanco et Burgos hier.