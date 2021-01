Après le bug, l’attelage au nouveau sport est arrivé. «Quand vous êtes petit et que vous absorbez la technique, vous êtes comme une éponge. Lodario (Lodario Ramón, entraîneur du club de San Mateo) était au dessus de moi tous les jours, nous l’avons tous les deux pris avec enthousiasme, puis j’ai vu que moi aussi je pouvais gagner des médailles. Peut-être que le premier que j’ai pris était en technique, mais en réalité ils récompensent tout le monde “, explique le jeune athlète.

Dans presque toutes les disciplines, il est important de commencer petit, mais en haltérophilie, c’est impératif. Les pratiquants commencent sans poids, simplement avec une barre dans laquelle le poids ne compte pas mais la technique avec laquelle il est soulevé. Après avoir parcouru toutes les catégories, Nerea vient de publier l’absolue. Une nouveauté banale à côté de changer le confort de sa vie de famille pour la Résidence Blume, ce qui s’est passé il y a trois ans.

“J’ai d’abord voulu faire du journalisme, mais plus tard j’ai vu que je pouvais faire le double diplôme en physiothérapie et sciences de l’activité physique et du sport à l’Université européenne, et j’ai obtenu une bourse pour laquelle je n’ai payé que 20% de cette université privée”, dit l’Oviedo, content: “Je vais très bien et je l’aime beaucoup, même si cela prend de nombreuses heures.”

La première année de Nerea Fernández à La Blume a été difficile. L’université est à 25 kilomètres et les trajets en bus ont pris une bonne partie de la journée. «Je me suis levé à six heures et demie, j’ai étudié pendant un moment, j’ai pris le bus, j’ai étudié sur le chemin, puis sur le chemin du retour à l’entraînement. C’était difficile pour moi de m’adapter au rythme, et je dois en avoir en moyenne sept pour conserver la bourse. Quand je me suis couché, j’ai presque pleuré », avoue l’haltérophile.

Les choses se sont améliorées la deuxième année, lorsque le permis de conduire a été ajouté à sa meilleure adaptation. Et cette troisième année, avec des cours en ligne et économisant une grande partie des déplacements, il a le temps «même pour une sieste».

Comme tous les athlètes, l’année 2020 sera marquée dans sa mémoire, et pas précisément par des succès. L’enfermement est venu interrompre l’entraînement axé sur le championnat du monde junior. «Nous étions à un sommet de haute performance, juste la semaine avant le championnat. Je me souviens que nous étions dans la deuxième séance mercredi et que le directeur nous a dit: «Demain après-midi, tout le monde rentrera à la maison» », raconte Nerea, qui est revenue aux Asturies et a pu faire de l’exercice un peu grâce au matériel qu’il frère Alberto, qui dirige un gymnase.

Calendrier dans les airs

Après le retour progressif à la routine d’entraînement, Nerea peut au moins dire qu’à l’automne elle a remporté le Championnat d’Espagne Junior dans sa catégorie, 64 kilos. Face à la nouvelle année, toutes sortes de questions se posent sur la situation sanitaire, même si en principe le calendrier international est fixe.

«Tout est prévu, mais ça tient à un fil, ce sera pas à pas. Vous devez vous préparer comme si cela devait être célébré, car s’ils vous disent qu’il n’y en aura pas, c’est la semaine précédente. Vous avez l’air si bien physiquement et psychologiquement que lorsqu’ils vous disent de ne pas concourir, c’est comme s’ils vous écrasaient », admet l’athlète.

Nerea Fernández n’est pas vraiment une question de fixer des objectifs à long terme, mais des “mini-objectifs” qui peuvent être atteints en peu de temps: “Cette année, améliorez mes notes personnelles et jouez un bon rôle dans le championnat d’Europe.” Et quand c’est possible, rencontrez ses partenaires d’entraînement d’Oviedo: “Je suis avec les mêmes gens de gym depuis que j’ai 7 ans, ils sont comme une famille.”