Bombshell dans le NBA pour changer le cours de la saison. James durcit laisse-les Houston Rockets rejoindre le Filets de Brooklyn. La garde américaine a quitté la franchise texane après neuf saisons, entamant une opération à quatre qui a été rejointe par les Cleveland Cavaliers et les Indiana Pacers. Avec son arrivée, la franchise dirigée par Steve Nash forme une “ équipe de rêve ” qui se consolide – si ce n’était déjà le cas – comme l’un des principaux rivaux de la bague des Lakers de LeBron.

Les Fusées Ils ont perdu leur grande star dans ce qui est sans aucun doute le transfert de l’année en championnat. Ces derniers jours, des rumeurs sur le départ du Los Angeles de Houston, quelque chose qui a finalement été confirmé. Le MVP 2018, l’un des meilleurs joueurs de la NBA, se lance dans un projet gagnant dans une opération dans laquelle ce qui a été son équipe pendant près d’une décennie se révèle plus forte pour l’avenir.

Pour commencer, ils arriveront à Houston Victor Oladipo, Dante Exum et Rodions Kurucs. De plus, les trois premiers tours de la Brouillon des Brooklyn Nets de 2022, 2024 et 2026, un premier tour de la Cavaliers de 2022 de Milwaukee et d’éventuels échanges de draft avec les Nets en 2021, 2023, 2025 et 2027.

Les Filets ils assurent un «Big Three» qui résistera aux Lakers pour le ring et qui renversera Bucks et Celtics en tant que favoris à l’Est. Ils se réuniront dans la même équipe Kyrie Irving, Kevin Durant et James Harden. Ils obtiennent également le premier tour de la Repêchage des Cleveland Cavaliers 2024.

Les deux autres acteurs impliqués dans la méga-opération sont les Cavs et le Pacers. Jarrett Allen et Prince Taureau aller à la Quicken Loans Arena à Cleveland, tandis que Caris LeVert quitte les Nets et rejoint l’équipe qui l’a choisi au repêchage 2016, Sucettes Indiana, qui à l’époque l’a transféré directement à Brooklyn.

Les déclarations difficiles de Harden

Le transfert a été contrefait après les dures déclarations de James Harden. Les Fusées ils ont perdu 100-117 contre les champions en titre, lors de la deuxième défaite à domicile en deux jours contre l’équipe californienne. Deux défaites qui ont fait exploser la star du Toyota Center. «Je fais ce que je peux, mais cette situation est folle et je ne pense pas qu’elle puisse être corrigée. Nous ne sommes pas assez bons. Manque de chimie, de talent, de tout … et cela a été clair lors des derniers matchs », a déclaré Harden.

Houston il avait un problème et il devait le résoudre le plus tôt possible. Son étoile était plus que grillée et il venait de créer un schisme dans le vestiaire. Le bilan de trois victoires et six défaites jusqu’à présent cette année corrigeait partiellement Harden. Les Fusées Ils ne pouvaient pas rivaliser avec les meilleurs et «La Barba» réclamait un changement qui s’est accéléré.

Une équipe à rêver

Brooklyn il se joue à nouveau dans ce qui est un pari clair sur le titre. Les Nets chercheront à briser le rêve de la Lakers de James, Davies et De l’essence aux frais de la vôtre. Ils parviennent à mettre en place une équipe de rêve avec un trident formé par James Harden, Kevin Durant et Kyrie Irving, qui est également complété par DeAndre Jordanie.

Steve Nash aura deux gagnants MVP dans ses rangs. L’équipe de New York met tout en œuvre pour le premier anneau de la franchise, un objectif qu’ils recherchent depuis leur déménagement du New Jersey à Brooklyn, bien que sans succès. Autrefois, Garnett et transpercer Ils ont dirigé le mégaprojet des Nets, avec lequel ils ont échoué et leur dette a grimpé en flèche. Une fois récupérés, après le nouveau succès de l’année dernière en ne pouvant pas compter sur Durant tout au long de la saison et après la blessure d’Irving, ils jouent à nouveau le mérite en se présentant comme des aspirants clairs à commander en NBA dans les années à venir.