L’Atlético joue son avenir en Ligue des champions ce mardi contre l’actuel champion d’Europe, le Bayern Munich. Les deux nuls contre le Lokomotiv Moscou ont laissé les rojiblancos dans une situation extrême, dans laquelle il ne vaut que la peine de gagner pour continuer à dépendre d’eux-mêmes pour être en huitièmes de finale. Heureusement pour eux, le Bayern est déjà classé et premier du groupe, donc rien ne se joue au-delà de l’économie et Hans-Dieter Flick a confirmé que quatre acteurs majeurs ne voyageront pas à Madrid.

“Neuer, Lewandowski, Goretzka et Tolisso restent en Allemagne”, a assuré l’entraîneur de l’équipe bavaroise lors de la conférence de presse précédant le meeting de Wanda Metropolitano. C’est une bonne nouvelle pour un Atlético qui pousse un soupir de soulagement après avoir entendu ces déclarations de la bouche de Flick. En fait, Goretzka et Tolisso ont été les auteurs de deux buts lors de la défaite 4-0 du Bayern contre l’Atlético lors du match aller à l’Allianz, tandis que Neuer a empêché les rojiblancos de voir le but.

Pour les élèves de Simeone il est vital d’ajouter les trois pointsNe pas le faire compliquerait considérablement leur vie et pourrait cesser de dépendre d’eux-mêmes si le Lokomotiv gagnait à domicile contre Salzbourg. Le Bayern a un large portefeuille de grands footballeurs et n’importe qui peut faire du mal, même s’il est vrai qu’ils laissent quatre de leurs partants à Munich est un soulagement pour l’équipe de matelas.

«Je peux confirmer que Lewandowski, Neuer, Goretzka et Tolisso ne se rendront pas à Madrid. La blessure de Tolisso n’est pas grave, on espère qu’il pourra être contre Leipzig samedi. Je suis très confiant dans notre effectif, ils seront à la hauteur contre une équipe comme l’Atlético. Pour nous, c’est une fierté de pouvoir les affronter et un entraîneur qui améliore l’équipe année après année », a déclaré Flick.

Qui sera Lucas Hernández. L’ancien joueur de l’Atleti était douteux après avoir été remplacé lors du dernier match contre Sttutgart, pour un coup dur dans le dos. Cependant, le défenseur a terminé la dernière séance d’entraînement avant de se diriger vers la capitale espagnole, donc sauf surprise, il foulera à nouveau le gazon de Wanda Metropolitano.

“Nous avons de nombreux leaders dans le domaine”

Kimmich ne pourra pas non plus aider l’équipe lors du match de mardi alors qu’il continue de se remettre de sa blessure. «J’essaye de parler des joueurs qui sont à ma disposition et qui nous aident aussi. Joshua est très important, il est essentiel à cause de l’équilibre qu’il est capable de donner à l’équipe. Vous pouvez prendre le contrôle d’un match et nous espérons que vous serez de retour dès que possible. Il n’arrête pas de travailler pour son retour. Sa mentalité est incroyable. C’est essentiel pour nous.

En ce qui concerne les blessures, Flick a déclaré qu’il était convaincu que «l’équipe qui sait comment mieux gérer ces circonstances sera la plus performante. Nous sommes tous prêts à donner le meilleur de nous-mêmes, mais nous nous prenons très au sérieux lorsqu’un joueur n’est pas à cent pour cent. Tous ceux qui se rendront à Madrid donneront tout. Nous voulons continuer à gagner. Il est vrai que nous ne montrons pas notre meilleure version ces derniers temps, mais les résultats nous soutiennent. La saison dernière a été longue, nous pouvions à peine faire la pré-saison. Par conséquent, nous sommes satisfaits de ce qui a été réalisé à ce jour. Nous voulons continuer dans cette voie.

En l’absence de Neuer, Nübel sera le propriétaire et fera ses débuts en Europe avec le petit bavarois: «Sera sous des bâtons. Il met sa qualité à l’épreuve lors de séances d’entraînement et il aura l’occasion de le montrer sur une scène comme la Ligue des champions ». L’entraîneur n’a pas voulu donner d’indices sur ses onze, mais a laissé tomber qu’une équipe de jeunes pourrait entrer. «Il est vrai que les choses ne semblent pas très bonnes sur le plan personnel, surtout au centre du terrain. Je ne donne généralement pas beaucoup d’indices sur mes onze, mais Stiller et Zaiser feront partie de la liste. “

En fin de compte, il a parlé des dirigeants de l’équipe sur le green: «Nous en avons beaucoup sur le terrain, même les plus jeunes sont capables d’assumer ce rôle. Nous sommes le Bayern et nous sommes fiers d’avoir ce type de joueur. Tous sont en mesure de proposer leur meilleure version dans un domaine comme Wanda. Ce sera aussi ma première fois dans ce stade. J’étais au Calderón, mais je suis curieux de voir le Wanda ».