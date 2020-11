Un joueur du Dynamo Kyiv dans le match contre la Juventus. .

le Dynamo Kiev arrive à la fête de Ligue des Champions avant le Club de football de Barcelone considérablement diminué par l’assaut de la Covid-19 qui est parti à Kiev neuf joueurs, quatre d’entre eux partants, y compris le gardien de but.

Comme ce fut le cas avec une autre équipe ukrainienne, Shakhtar Donetsk, avant d’affronter le Real Madrid il y a deux semaines (2-3), le Dinamo se rendra au Camp Nou en raison de la pandémie de coronavirus.

Le club a annoncé dimanche onze points positifs sur son site internet: six joueurs, l’entraîneur adjoint, Emil Karas, et quatre autres membres de l’équipe d’entraîneurs du club ukrainien historique.

Parmi les points positifs, il y a deux joueurs qui sont sortis de la formation de départ lors des deux premiers jours de la Ligue des champions contre la Juventus et Ferencvaros: Nikolái Shaparenko et Alexandr Karaváev.

Selon la note officielle, Gueorgui Tsitaishvili, Denís Garmash, le danois Mikkel Duelund et le roumain Tudor Baluta ont également été infectés.

A ceux-ci il faut ajouter ceux qui avaient déjà été détectés précédemment, le central Vitali Mikolenko, un autre fixe, et les premier et deuxième gardiens de but, Gueorgui Buschan et Denís Boiko.

Le Dinamo, qui compte un point en deux matches de Ligue des champions, a déjà dû recourir à des joueurs inhabituels lors du match de championnat disputé samedi contre Dnipró-1 (1-2), un résultat qui leur permet de continuer au plus haut du classement. Ensuite, le gardien de but de l’équipe était Ruslán Nescheret, 18 ans.

Le site Web du club a rapporté que 19 joueurs – trois gardiens de but, cinq défenseurs, sept milieux de terrain et quatre attaquants – ont pris l’avion à destination de la capitale catalane.

De plus, l’équipe ukrainienne a perdu son milieu de terrain, l’international Sidorchuk, expulsé contre Ferencvaros par suspension.

D’une manière ou d’une autre, Le Dinamo espère répéter l’exploit de ses compatriotes du Shakhtar, qui s’est rendu en Espagne il y a deux semaines avec dix points positifs dans son effectif et a battu le Real Madrid après une excellente première mi-temps (2-3).

Avec le vétéran Mircea Lucescu sur le banc, le Dinamo a construit une équipe solide, avec pratiquement aucune étoile, mais qui mène la ligue ukrainienne devant le tout-puissant Shakhtar.