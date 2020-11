Neveu, sûr d’aller à Tokyo; reconnaissent déjà le travail du Mexique dans la natation artistique, dit

April del Rio

Journal La Jornada

Mercredi 11 novembre 2020, p. a12

Avec la certitude d’avoir traversé la pandémie jusqu’à présent en tant qu’athlète de force, la nageuse artistique Jessica Sobrino était sûre que le Mexique obtiendrait la place de l’équipe olympique pour la première fois depuis Atlanta 1996, pour les Jeux de Tokyo 2020, reportés à 2021.

“Je suis très excité de dire que nous sommes dans la compétition, c’est vraiment facile, mais nous sommes dans le top 10 mondial parmi les 40-45 pays qui participent à la nage synchronisée”, a déclaré l’undine en vidéoconférence, dans laquelle avec elle sœur Pamela, a présenté une initiative nutritionnelle appelée @retohermanasfit, sur Instagram.

En tant que membre de l’équipe nationale et directrice des arrangements musicaux pour les routines, Jessica a souligné l’importance de ce que le Mexique a gagné dans la natation artistique mondiale:

«La vérité est que le monde se tourne déjà pour nous voir, je suis très heureux que tous les pays viennent vraiment nous féliciter car nos routines sont dynamiques et très amusantes. Je crois que le Mexique a son essence et tous les pays le remarquent.

Et il a expliqué: Dans notre sport on se lève des lieux très lentement, il n’y a pas beaucoup de surprises, mais on a grimpé de cinq ou six places en 10 ans, on est déjà une puissance, on est déjà reconnu, on est dans le combat et la vérité nous a coûté cher ans, nous continuons d’avancer et nous n’allons pas abandonner, a-t-il déclaré.

Il a commenté que bien qu’ils ne puissent toujours pas reprendre l’entraînement au Centre national pour la haute performance et les talents sportifs (CNAR), l’entraîneur Adriana Loftus a gardé les personnes sélectionnées en activité à distance, au courant des dispositions de la Fédération internationale de natation amateur ( FINA), une instance qui n’a pas encore défini les dates des World Series, uniquement la tentative pré-olympique, reportée cette année à mars 2021 à Tokyo.

Ondines motivées

Adriana essaie de nous garder motivés. Les routines vont être les mêmes que celles que nous prenons aux Jeux panaméricains, précisément à cause de cela, parce que nous n’avons pas eu le temps de changer quoi que ce soit, ce sont les chorégraphies que nous avions déjà prêtes, a-t-il dit, et il a précisé qu’elles continuent à s’entraîner à sec, en sessions Zoom.

Obtenir le laissez-passer olympique est la motivation de tous les nageurs. Nous sommes prêts, je vois mes collègues, certains à La Paz, d’autres à Guadalajara, nous sommes tous vraiment sur le même canal, a ajouté l’athlète, qui depuis le début de la pandémie a été confinée et a permis une piscine pliable dans l’arrière-cour de sa maison. , à Satellite, bien que maintenant il s’entraîne seul dans l’eau, dans un club près de chez lui où il s’est entraîné.