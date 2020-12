▲ La défense de Santos est restée ferme à la fin de la victoire de son équipe. Le receveur d’Atlanta Julio Jones (11) manque une prise dans la zone rouge Photo Ap

Ap

Journal La Jornada

Lundi 7 décembre 2020, p. 3

Atlanta. Les New Orleans Saints se sont finalement permis d’être marqués, mais la défense est restée ferme dans le résultat du match pour maintenir sa séquence de neuf victoires consécutives, après avoir battu les Falcons d’Atlanta 16-21 et s’être qualifiée pour les séries éliminatoires grâce à la défaite. Chicago’s 30-34 contre Detroit lors de la semaine 13 de la NFL.

Les Saints (10-2), premiers dans le Sud et les meilleurs de la Conférence nationale, ont remporté le troisième match consécutif contre Tayson Hill, qui remplace le partant blessé Drew Brees. Le quart-arrière a lancé deux passes de touché pour 232 verges.

Il a également couru pour 83 verges et 14 courses, dont une course de 43 verges qui a été la plus longue de sa carrière et qui a laissé la table dressée pour la première passe vers la zone des buts.

Le receveur de Santos Michael Thomas est devenu le joueur le plus rapide à atteindre 500 réceptions en troisième période avec 79 matchs, pour améliorer le record de Julio Jones et Anquan Boldin, qui ont atteint ce nombre en 80 matchs.

Matt Ryan a complété 19 des 39 passes pour 273 verges. Il a été limogé trois fois sous une forte pression pendant la majeure partie du match. Son jeu précipité n’a pas non plus aidé dans le match de division, où les Falcons sont troisièmes (4-8).

À Chicago, les Lions de Detroit ont remporté leur premier match avec l’entraîneur par intérim Darrell Bevell, se retournant pour battre les Bears déprimés 30-34 pour leur sixième défaite consécutive.

Adrian Peterson a marqué depuis la ligne des 5 verges après que Romeo Okwara a limogé le quart Mitchell Trubisky derrière la ligne à deux minutes de la fin.

Les cafés battent les Titans

Les Browns de Cleveland, deuxièmes dans le Nord de la Conférence américaine, ont battu les Titans du Tennessee 35-41, où les deux cherchent leur place pour les séries éliminatoires.

Baker Mayfield a tiré quatre tirs vers la zone des buts en première période et les Browns (9-3) ont marqué les 17 premiers points du match pour assurer leur quatrième victoire consécutive. En outre, ils ont pris un pas ferme de leur division derrière les Steelers de Pittsburgh invaincus qui affrontent Washington aujourd’hui.

Les Titans ont terminé à égalité à 8-4 avec les Colts d’Indianapolis, qui ont battu les Texans de Houston 26-20.

À Miami, Tua Tagovailoa est réapparu après avoir subi une blessure au pouce et a lancé pour 296 verges et un touché; de cette façon, les Dolphins ont battu Cincinnati Bengali sotaneros 19-7 dans un jeu qui comprenait cinq expulsions et une bagarre qui a vidé les bancs.

Miami (8-4) a gagné pour la septième fois en huit matchs, pour son meilleur record en 12 matchs depuis 2003. L’équipe de Floride se classe deuxième dans l’AFC Est.

Derek Carr a frappé une passe de touché de 46 verges à Henry Ruggs III avec cinq secondes à jouer pour guider les Raiders de Las Vegas vers une victoire de 28-31 contre les Jets de New York, qui ont accumulé 12 défaites.

Dans d’autres résultats, les Packers de Green Bay restent en tête du NFC North en battant Philadelphie 30-16 et les Eagles restent troisième du NFC East, qui mène les Giants en livrant une douloureuse défaite 17-12 au Seahawks.

Ainsi, Seattle a été déplacé de la direction du NFC West, que les Rams ont désormais (8-4) en battant l’Arizona 38-28 dans un duel divisionnaire. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont battu les Chargers 45-0, tandis que les Vikings du Minnesota ont battu les Jaguars de Jacksonville 27-24 en prolongation.