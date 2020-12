▲ Le demi offensif Alvin Kamara (au centre) a réussi six touchés au sol et égalé une marque établie il y a 91 ans dans la NFL Photo Afp

Samedi 26 décembre 2020, p. 9

La Nouvelle Orléans. Avec des records historiques du demi offensif Alvin Kamara et du quart-arrière Drew Brees, les New Orleans Saints ont célébré la saison des fêtes avec une victoire de 52-33 sur les Vikings du Minnesota et ont remporté le titre de la NFL National Conference Southern Division.

Avec six touchés au sol, Kamara a égalé le record de tous les temps établi il y a 91 ans par Ernie Nevers, membre du Temple de la renommée de Duluth Eskimos.

Le 28 novembre 1929, Nevers marqua tous les points de son équipe lors d’une victoire 40-6 des Eskimos contre les Bears de Chicago. En plus de marquer six fois au sol, il a converti quatre points supplémentaires. Les 40 points marqués par Nevers restent une marque de la NFL.

Kamara est devenu le quatrième joueur de l’histoire de la NFL à avoir quatre touchés dans un match, et le premier depuis le Hall of Famer Gale Sayers, avec quatre touchés précipités, un sur un retour de coup d’envoi, et un autre en retour de punt, enregistré en 1965, selon les statistiques d’Espn.

Les chiffres finaux de Kamara étaient de 22 courses pour 155 verges avec les six touchés au sol, plus trois réceptions pour 17 verges. En tout, les Saints se sont précipités pour 267 verges contre un Vikings qui est tombé à 6-9 avec la défaite.

Ce fut un match intense, qui a débuté la semaine 16 et l’avant-dernière de la saison régulière, où les Saints, déjà qualifiés pour les séries éliminatoires, ont ajouté un record de 11 victoires pour quatre défaites, pour assurer le titre de division pour la quatrième fois consécutive.

La défaite a mis fin à la mince chance du Minnesota (6-9) de se qualifier.

Star Drew Brees est devenu le premier quart-arrière de l’histoire de la NFL à atteindre 80 000 verges par la passe. Brees est entré dans le jeu en tant que leader de tous les temps de la ligue. Il avait besoin de 154 verges par la passe pour atteindre le chiffre astronomique. Le prochain sur la liste historique est Tom Brady des Buccaneers de Tampa Bay, qui compte actuellement 78 457 verges par la passe à vie.

Brees a frappé la marque au milieu du troisième quart, une connexion de neuf verges pour Latavius ​​Murray pour un premier essai. Le quart-arrière a terminé la première mi-temps avec 151 verges par la passe, et à ce moment-là en seconde période, il n’avait lancé qu’une seule interception, sa deuxième du match.

Brees est venu à la Nouvelle-Orléans en tant qu’agent libre en 2006 des Chargers de San Diego, qui l’ont repêché au deuxième tour du repêchage de 2001.

Au cours de 20 saisons dans la NFL, Brees est devenu le quart-arrière le plus prolifique de l’histoire de la Ligue. Il a été sélectionné 13 fois au ProBowl et une fois nommé First Team All-Pro. Il a également été sélectionné joueur offensif de l’année à deux reprises.

Brees est le seul quart-arrière de l’histoire de la NFL à accumuler plus d’une saison d’au moins 5000 verges par la passe, après avoir accompli l’exploit cinq fois. Il a mené la NFL en verges par livraison sept fois au cours de sa carrière, tous avec les Saints.

Brees a également mené la Nouvelle-Orléans à son seul titre du Super Bowl, en 2009.