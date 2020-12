Mis à jour le 12/02/2020 à 19:05

Neymar la gauche Barcelone dans la saison 2017 pour signer pour le PSG et, depuis, les rumeurs de son possible retour ne se sont pas arrêtées. Chaque fois que le pass book espagnol est ouvert, le nom du Brésilien résonne dans le magasin du Barça et, comme il l’a révélé à plus d’une occasion, son corps est peut-être en France mais son cœur continuera au Camp Nou. près de Lionel Messi.

«Ney» était la grande star du match entre PSG et Manchester United pour Ligue des champions. Il a marqué un doublé et scellé la victoire 3-1 des «bleus». Après le match, il s’est entretenu avec la presse et a laissé une phrase controversée sur son possible retour à Barcelone. Il a même donné une date.

«J’aimerais à nouveau jouer avec lui (Messi), c’est ce que j’aime le plus. Profitez à nouveau avec lui sur le court “, a dit à ESPN.

Après avoir été interrogé sur la position dans laquelle il utiliserait l’Argentin, il a déclaré: «Je le mettrais à ma place, il n’a aucun problème là-bas. Je sors », expliqua-t-il.

«Je veux jouer à nouveau avec lui. Bien sûr, l’année prochaine, nous devons le faire », terminé.

Avec ça, Neymar laisse la porte ouverte à son éventuel retour à Barcelone la saison prochaine.

PSG il s’est pleinement lancé dans la lutte pour un billet pour les huitièmes de finale grâce à un triomphe contre Manchester United (3-1), le deuxième d’affilée de la compétition européenne, avec laquelle il a réussi à se placer en deuxième position, bien qu’égal à neuf unités avec les «Red Devils» et l’allemand RB Leipzig.

