Il ne s’est pas habillé comme les années précédentes, mais il a décoré sa maison avec des motifs d’Halloween. Il le voulait comme ça Neymar, mais ce dont nous sommes sûrs qu’il ne voulait pas, c’était être victime d’une énorme frayeur dans sa propre maison.

La star du PSG a été surprise par Gil Cebola, l’un de ses amis les plus proches, alors qu’il se divertissait avec un jeu d’horreur et faisait une émission en direct sur Twitch. Le moment particulier avec Neymar Il est devenu populaire en quelques minutes et est devenu viral.

Concentré sur le plaisir Neymar Il n’a pas remarqué la présence du jeune homme, qui avait un masque de monstre. L’attaquant de ‘Canarinha’ a été averti par l’un de ses coéquipiers avec qui il jouait en ligne, a levé les yeux et a sauté immédiatement. Les mots soulevés témoignaient du sentiment de terreur qu’il éprouvait.

Neymar, hors PSG

Neymar a été blessé lors du match entre le PSG et Istanbul Basaksehir pour la Ligue des champions. Le Brésilien a ressenti des douleurs musculaires dans ses adducteurs et a immédiatement demandé des soins médicaux. La nouvelle a inquiété l’équipe brésilienne, qui affrontera le Venezuela et l’Uruguay à la double date de novembre en vue de la Coupe du monde Qatar 2022.

Comme le rapporte l’entraîneur du PSG Thomas Tuchel, Neymar Il ne pourra pas retourner sur les terrains de jeu pendant un mois, ce serait après la période des matches internationaux prévue en novembre.

