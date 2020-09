Les autorités françaises du football ont ouvert une enquête sur les allégations d’abus racistes de Neymar lors d’une défaite litigieuse 1-0 contre Marseille dimanche et lui ont interdit deux matches pour avoir combattu dans ce même match.

La star du Paris Saint-Germain a été expulsée après qu’une bagarre a éclaté sur le terrain à la fin du match entre les deux équipes et a ensuite tweeté affirmant qu’il avait été qualifié d’insulte raciale pendant le match par Alvaro Gonzalez de Marseille.

La Ligue de Football Professionnel (LFP) a confirmé mercredi qu’elle enquêterait sur les allégations de l’attaquant brésilien contre Gonzalez, tout en convoquant Angel Di Maria pour répondre aux allégations qu’il a crachées sur Gonzalez.

Parmi les sanctions annoncées pour la bagarre de fin de match, Neymar et son coéquipier du PSG, Leandro Paredes, ont été suspendus deux matchs et condamnés avec sursis à un autre match, tandis que le défenseur Layvin Kurzawa s’est vu interdire six matches pour son rôle. Pour Marseille, Jordan Amavi a obtenu trois matches et Dario Benedetto sera contraint d’abandonner un match.