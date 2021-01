L’avenir de Leo Messi toujours dans l’air. L’Argentin est toujours dans les mêmes circonstances qu’il y a quelques mois et n’a pas encore pris de décision quant à son avenir. L’Argentin doute de quitter le Club de football de Barcelone et dirigez-vous vers un nouveau club et un autre défi ou retour en arrière et continuez dans ce que vous considérez comme chez vous. Sa décision, pour le meilleur ou pour le pire pour Barcelone, est actuellement dans les limbes. Bien qu’il y ait un facteur qui peut être décisif: Joan Laporta.

Directeur de OKDIARY, Eduardo Inda, a raconté en exclusivité à El Chiringuito les dernières conversations qui ont eu lieu entre Laporta et Leo Messi. L’avocat est aujourd’hui le candidat numéro un à la présidence de la Barcelone. Ceci est attesté par les plus de 10000 signatures qu’il a rassemblées il y a quelques semaines pour confirmer sa candidature au trône du Barça, doublant ceux de Victor Font et quasiment quadruplé ce qu’il a réalisé Toni Freixa, les deux autres candidats qui choisissent d’occuper le poste.

«Messi a dit à Laporta, le meilleur président de Barcelone et le pire du Real Madrid, que si une équipe compétitive avec trois ou quatre étoiles le fait, il serait prêt à rester à Barcelone“, Il a dit Inda dans l’espace télévisuel de Mega. Maintenant la pierre est sur le toit de Joan Laporta qui, s’il était élu comme le soulignent tous les sondages et paris, pourrait ouvrir la porte à la continuité de l’Argentin pour le satisfaire avec des signatures prestigieuses qui permettent au club de se battre à nouveau pour tous les titres comme il y a des années ou, par exemple, pendant son premier mandat, l’un des plus réussis de l’histoire du club.

C’était la question que tout le monde se posait, Qu’est-ce que Messi veut ou a besoin pour continuer au Barça? Et voici la réponse: les transferts. L’Argentin veut se sentir à nouveau important, être à nouveau entouré des meilleurs, que son cercle sur le terrain l’améliore sans avoir à toujours être celui qui tire la course. Exactement ce qui se passe aujourd’hui. Messi il veut plus de partenaires, plus d’amis dans les vestiaires, il veut des stars et des stars, il veut être redouté non seulement pour qui il est mais pour qui il dirige.

La situation financière de Barcelone Ce n’est pas le meilleur, en fait c’est dans l’un des pires moments de son histoire sur le plan financier. Des toiles d’araignées font déjà leur apparition dans les coffres du club et réaliser de grandes opérations est actuellement une mission impossible. C’est là que ça entre en jeu Joan Laporta. Le projet porté par le candidat catalan doit s’accompagner d’une forte injection économique pour concrétiser les vœux de Messi et avec eux, sa continuité.

Neymar, Di María et Agüero?

Et quels joueurs voulez-vous Messi qu’ils sont dans le nouveau Barça? L’une d’elles est presque facile à deviner, elle a été la clé de la rupture avec la directive précédente. Le retour de Neymar Jr. C’est l’une des épines que l’Argentin a clouées ces dernières années. La relation de Leo Messi avec la directive de Josep Maria Bartomeu a commencé à décliner avec ce problème.

L’Argentin a eu de nombreuses illusions dans ses retrouvailles dans le Barça avec le Brésilien, mais l’opération ne s’est jamais concrétisée. Au club, ils ont opté pour d’autres options lorsque Neymar est parti. Les hommes aiment Coutinho, Dembélé ou Griezmann, avec des transferts astronomiques, pour couvrir la sortie de l’étoile du canarinha. Aucun n’a fini de cailler et Messi a surtout été cloué par l’arrivée des Français, qui ont définitivement fermé le retour de Neymar. Dans tous les cas, le Paris Saint Germain n’a jamais été facile. A un contrat jusqu’au 2022 encore.

Sans quitter le PSG, un autre des joueurs qui serait sur la table pour satisfaire Messi serieuse Angel Di Maria. Ce ne serait pas la première fois que le Barça sondait la possibilité de signer son compatriote argentin pour satisfaire leurs souhaits. L’été dernier, peu de temps avant l’ouragan Messi et la retentissante finale de la Ligue des champions, le club a étudié le renforcement avec Di María. Cela, comme la plupart de cet été, n’a pas fonctionné. El Fideo termine son contrat à Paris cet été et a tout en sa faveur pour atteindre le Barça: Ce serait une signature à faible coût.

Dans des circonstances similaires, est un autre des souhaits de Messi. Un autre de ses meilleurs amis est Kun Présage. L’Argentin met également fin à son contrat avec lui Manchester City cet été et est actuellement libre de négocier avec n’importe quel autre club pour la saison prochaine. Comme Dis Maria, ce serait une bonne, belle et pas chère signature avec laquelle je pourrais satisfaire Messi. Le forward est depuis longtemps l’un des objectifs de l’entité et cet intérêt aurait été réactivé.