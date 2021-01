Après avoir dit au revoir à 2020 au Brésil et suscité une controverse sur l’organisation présumée d’un grand parti, Neymar parti pour la France ce samedi pour rejoindre la PSG, où il sera désormais dirigé par Mauricio Pochettino.

La star brésilienne a quitté son pays natal et s’est dirigée vers Paris via les réseaux sociaux, accompagnée d’un message dédié à ses followers et critiques.

“A la joie des uns et à la tristesse des autres, rentrer chez eux”, écrit-il Neymar de l’avion, avant de partir pour l’Europe.

Neymar sur son compte Instagram (Photo: Diffusion)

La star de Paris Saint Germain a démenti le soir du Nouvel An qu’il prévoyait de commencer 2021 avec 500 invités, comme l’a spéculé la presse brésilienne. Avant de recevoir 12 heures, il était ironique à propos de cette information.

«Repas à la maison, avec distance entre une chaise et une autre. Et ce n’est pas pour 500 personnes », a-t-il commenté sur Instagram, montrant une table décorée de fleurs blanches et de bougies.

Après avoir suscité des critiques et des avertissements pour la prétendue célébration pompeuse lorsque le Brésil connaît une résurgence de la pandémie COVID-19, Neymar Il a allégué qu’il voulait passer la dernière nuit de l’année avec ses amis et sa famille, sous des mesures sanitaires, et a nié avoir été imprudent.

Le Brésilien coïncidera en France avec Mauricio Pochettino, en remplacement de l’Allemand Thomas Tuchel, dont le départ du banc du PSG a été avancé par la presse le 24 décembre et officialisé par le club cinq jours plus tard.

