Neymar vivez l’un de ses meilleurs moments dans le football. L’attaquant du PSG la saison dernière a conduit son équipe à la finale de la Ligue des champions Et en 2021, il est parti du bon pied, réussissant à soulever la Super Coupe de France. Tout semble être le bonheur dans la vie du Brésilien; Cependant, il n’en a pas toujours été ainsi.

L’attaquant s’est entretenu avec le magazine anglais “Graffer” dans une interview qui avait tout: le football, la mode, la musique et même la culture. Dans ce document, la star a révélé qu’il envisageait de quitter le sport à un moment donné de sa carrière.

«Je ne perdrai jamais ma passion pour le football, mais il y avait des moments où je voulais arrêter de jouer“, m’a dit «Ney».

«Une fois, je me suis demandé si je devais continuer à jouer, car les gens n’aimaient pas ça. Je suis rentré chez moi la tête chaude et je me suis souvenu de tout ce que j’avais fait pour arriver ici. L’amour que j’ai pour le football. Toutes ces choses me calment toujours et me ramènent à la réalité », a-t-il ajouté.

Neymar Il a évoqué les critiques qu’il reçoit pour son style de jeu. «Je pense que le monde est très sensible aujourd’hui. C’est drôle, je pense qu’aujourd’hui on ne peut rien faire et en même temps on peut tout faire. Tout le monde fait tout. Par exemple, ils vous jugent sur ce que vous faites et vous arrêtez de faire », a expliqué l’avant.

«Les réseaux sociaux sont un lieu où de nombreuses personnes viennent regarder une partie de votre vie, vous juger, vous haïr et vous envier. C’est pourquoi je ne prends jamais les commentaires au sérieux. Je n’aime pas lire des choses qui ne sont pas bonnes, ce n’est pas nécessaire. Mais il y a des gens autour de moi, des amis, de la famille, des collègues, qui finissent par lire ça et se mettent en colère ».

Malgré les critiques constantes de sa silhouette, Neymar a déclaré qu ‘”il le gère très bien” et qu’il “est reconnaissant de faire partie d’équipes comme le PSG et le Brésil, qui demandent un grand engagement”.

