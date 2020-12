Mis à jour le 15/12/2020 à 10:42

Neymar a de nouveau été blessé le week-end dernier PSG contre Olympique de Marseille. Le footballeur a quitté le terrain notoirement endolori, même avec des larmes sur le visage, inquiétant Thomas Tuchel face à face avec le reste de la saison.

Au départ, on parlait d’un temps de récupération pouvant aller jusqu’à six mois, temps qui l’exclurait de la ronde de 16 matchs de Ligue des champions; cependant, dans les dernières heures, un véritable “miracle” se serait produit et sa blessure ne serait pas très grave.

«La blessure de Neymar n’est pas trop grave. Il passera plus de tests demain. Je ne peux pas dire que je vais jouer contre Lille (dimanche) mais ce n’est pas complètement impossible non plus », a-t-il déclaré. Thomas Tuchel lors de la conférence de presse avant le duel de championnat de demain contre Lorient.

Il PSG a indiqué ce lundi que les résultats des premiers tests étaient “rassurants” et le joueur lui-même a indiqué sur les réseaux sociaux que “ça aurait pu être pire”.

Le journal «L’Équipe» Il a assuré qu’au départ, le club, en interne, considérait le joueur comme perdu pour le reste de l’année, c’est-à-dire après les matchs de championnat, et que la convalescence pourrait durer encore trois semaines.

Il PSG Il joue demain contre Lorient, avant d’affronter Lille dimanche et de clôturer 2020 contre Strasbourg trois jours plus tard.

Son premier match de 2021 est prévu le 6 janvier contre Saint-Etienne, avant d’affronter Brest quatre jours plus tard et de disputer la Super Coupe de France contre l’Olympique de Marseille le 13 janvier.

L’équipe de France se retrouvera le 16 février contre Barcelone lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

