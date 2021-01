Tous les yeux étaient rivés sur la fête du Nouvel An Neymar et finalement tout n’a pas été aussi exacerbé qu’il a été publié du Brésil. Le joueur du PSG a souhaité partager avec ses followers sur les réseaux sociaux comment s’est passée sa célébration pour l’arrivée de la nouvelle année … et finalement 500 personnes ne se sont pas rencontrées.

Et est-ce que Neymar, comme d’habitude lors de la traversée de l’étang en direction du Brésil, c’était une nouvelle dans les jours précédant le 31 après que divers rapports suggéraient qu’il allait célébrer une grande fête dans laquelle plus de 500 personnes feraient une apparition dans une discothèque situé à votre domicile.

Après toutes ces informations, Neymar a fait une ironie à travers les réseaux sociaux dans la nuit du 31. «Repas à la maison, avec distance entre une chaise et une autre. Et ce n’est pas pour 500 personnes », a écrit le footballeur en joignant une série d’images certifiant que tous les participants avaient été testés avant d’assister à un événement dans lequel il y avait une distance sociale entre les tables et les autres.

La star du PSG, qui rejouera en janvier après avoir été absente en raison d’une grave contusion à la cheville, a assuré que: «Nous sommes tous ici heureux, après une année longue et difficile. Nous méritons de célébrer cela dans notre vie. Des moments uniques qui deviendront éternels dans nos mémoires ».