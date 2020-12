Neymar, en réunion avec le Brésil .

Neymar a déclenché une vague d’indignation au Brésil pour avoir promu une fête avec des centaines d’invités au milieu de la pandémie de coronavirus, qui fait déjà plus de 190000 morts dans le pays sud-américain, comme l’a révélé ce samedi la presse locale.

Le joueur du Paris Saint-Germain (PSG) reçu foule de critiques après que le journal O Globo ait rendu compte de l’événement, qui a commencé vendredi dans un manoir de Mangaratiba, à Rio de Janeiro, et se poursuivra avec la présence de environ 500 personnes.

Selon le journal, Neymar aussi embauché un groupe pour divertir ses visiteurs tout au long des festivités. Aussi, pour éviter de déranger les voisins, il a construit une classe de discothèque souterraine avec protection acoustique dans les environs du manoir fluminense.

La presse locale a également révélé que la seule règle imposée par le maillot 10 de l’équipe nationale brésilienne était la interdiction totale de l’utilisation des téléphones portables. Les participants ne pourront pas non plus enregistrer d’histoires, de vidéos ou publier des images sur les réseaux sociaux.

Tout au long de ce samedi, plusieurs médias brésiliens ont fait écho à la nouvelle et Neymar, connu pour ses fêtes et célébrations, est venu figurer parmi les sujets les plus discutés sur Twitter, au milieu d’une vague de reproches dus à la aggravation de la pandémie du coronavirus ces dernières semaines chez le géant sud-américain.

Le Brésil est l’un des pays les plus touchés par l’urgence sanitaire et, selon les données les plus récentes du ministère de la Santé, a déjà accumulé plus de 190 000 décès et quelque 7,5 millions infectés par le Sars-CoV-2. L’escalade rapide des cas et des décès ces dernières semaines a conduit divers États et municipalités brésiliens à resserrer à nouveau les mesures de distanciation sociale pour cette fin d’année, comme c’est le cas à Sao Paulo et Rio de Janeiro, le deux régions les plus touchées par le pathogène dans le pays.