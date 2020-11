Au Parc des Princes, le PSG a accueilli le RB Leipzig pour le quatrième tour du groupe H de la Ligue des champions. L’équipe de Thomas Tuchel, grâce au but précoce de Neymar, a réussi à garder les trois points à domicile, dans un match clé, qui a donné vie à l’un des groupes de la mort de la Ligue des champions.

Dans un match physique et acharné, les émotions à Paris n’ont pas tardé à arriver et grâce au but de Neymar à la 11e minute, le score a été ouvert. Le PSG, exerçant une haute pression, a profité d’une erreur à la sortie de Dayot Upamecano, pour récupérer le ballon et ensuite commettre une faute à l’intérieur de la surface; Marcel Sabitzer a abandonné par imprudence Ángel Di María et l’arbitre n’a pas hésité à signaler le tir depuis le point de penalty. Neymar, avec une grande classe, était chargé de collecter et de mettre le premier et unique but du match.

RB Leipzig a répondu, et à la 12e minute avait une option de but claire devant le but gardé par Keylor Navas. Après un corner, Upamecano a battu les défenseurs, et a déclenché tête baissée les alarmes dans l’équipe parisienne. Cependant, le tir a été bien concédé par le gardien centraméricain.

Ceux de Tuchel, sans montrer un grand niveau de jeu, sont revenus pour approcher le but de Péter Gulácsi par l’intermédiaire de l’Argentin Di María, qui avec un coup franc était sur le point d’augmenter la différence au tableau. La charge est passée en effleurant le poteau gauche du gardien de but né à Budapest.

À la fin de la première mi-temps, Leipzig a tenté à nouveau et c’est grâce à leur capitaine Emil Forsberg, qui a failli atteindre l’égalité. Le milieu de terrain suédois a reçu un grand centre dans la surface, mais après avoir frappé le ballon de première intention, il a envoyé le ballon par-dessus la barre transversale.

En seconde période, l’équipe allemande est sortie pour imposer ses conditions sur le terrain, et dans les premières minutes, elle était très proche de l’atteindre. À la 50e minute, Forsberg a pris un tir dans la surface, quelques secondes plus tard, Sabitzer a terminé du milieu du terrain mais le tir a été légèrement dévié par le poteau droit du gardien costaricien.

Ceux de Julian Nagelsmann, peu à peu, se sont rapprochés du but du PSG et avaient l’air bien mieux sur le terrain de jeu, tandis que les Français, défendant bec et ongles et avec Marquinhos comme leader de l’arrière, tiraient leur arc à zéro et a empêché les Allemands, sans générer plus de danger, d’égaler le résultat.

Avec un Neymar épicé et provocateur, mais sans être très influent dans l’attaque, le PSG a réussi à obtenir trois points précieux à domicile, ce qui lui laisse six unités dans le groupe, le même que Leipzig, et le met dans la lutte pour le classement au prochain tour. Ceux de Tuchel, sans bien jouer, ont remporté par le minimum un match clé dans la lutte pour se rendre en huitièmes de finale.