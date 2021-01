Ils n’ont pas arrêté de s’attaquer et ont resserré encore plus la corde entre eux. Neymar et Álvaro González étaient les malheureux protagonistes de l’aube de ce jeudi, après avoir tous deux échangé des tweets offensifs après le duel entre PSG et l’Olympique de Marseille pour la Super Coupe d’Espagne remportée par les Parisiens. Les réponses de l’un et de l’autre sont arrivées jusqu’à 5 heures du matin (heure française) et ont pu se poursuivre.

Quand il a semblé qu’avec la réponse de González et une photo de Pelé pour répondre “ Ney ”, l’affrontement était terminé, il a continué avec un autre tweet du Brésilien et une vidéo que le Marseille a envoyée.

Après que l’Espagnol ait dit à Neymar qu’il vivait sous «l’ombre éternelle du roi», l’homme du PSG a répondu plusieurs heures plus tard: «Et toi à moi, je t’ai rendu célèbre … tu es bienvenu monstre».

(Photo: Twitter Neymar)

Le défenseur de l’Olympique de Marseille n’est pas resté calme et a envoyé une vidéo exclusive à l’émission espagnole «El Chiringuito de Jugones», dans laquelle il expliquait ce qui s’était passé et laissait un autre «message» au Brésilien.

«Comme vous l’avez vu, les provocations continuent. À la fin, chacun est dépeint. (Neymar) après le match lors de la cérémonie de remise des trophées a continué son chemin vers la provocation. J’ai gardé mon calme et il a posté un autre tweet. Quand une personne est beaucoup moins intelligente que vous, il est très facile de la surmonter dans de nombreux domaines de la vie”A déclaré González.

‘Ney’ a lancé le premier ‘coup’

Neymar et Álvaro González ont joué dans l’un des duels de la nuit. Les deux ont été réunis après plusieurs mois de polémique et le milieu de terrain du PSG s’est mis en colère au volant. À la fin du match, le Brésilien a publié un tweet dans lequel il faisait allusion à la moquerie qu’il avait dédiée à l’ancien Villarreal.

Dans l’image, Neymar célèbre son but. González a répondu: “Mes parents m’ont toujours appris à sortir les poubelles”, avec une photo sur laquelle il les marque pendant le match.

Quelques minutes plus tard, ‘Ney’ a répondu: “Et il a oublié comment gagner des titres” avec des émoticônes rieuses. González a alors répondu avec la photo de Pelé.

