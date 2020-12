Les propos de Neymar Junior après le match du Paris Saint-Germain contre Manchester United ont atterri comme une bombe dans le monde du football: «Ce que je veux le plus, c’est jouer à nouveau avec Messi», A déclaré la star brésilienne. Quelques déclarations qui vous invitent à penser que deux des meilleurs joueurs de ces dernières années pourraient rejouer ensemble la saison prochaine: Neymar et Messi, imparables sur le terrain et insatiables en dehors.

Avec Luis Suárez, les deux ont formé l’un des meilleurs attaquants qui aient été vus sur un terrain de football. Neymar Junior et Leo Messi ont partagé un vestiaire à Barcelone pendant quatre saisons, laissant des chiffres de scandale. En tout, le couple a marqué 299 buts et donné 162 passes décisives en quatre saisons en jouant ensemble. Au niveau des buteurs, la meilleure saison a été la deuxième, 14/15, dans laquelle ils ont marqué 97 buts et 40 passes décisives entre les deux. Le dernier n’était pas mal non plus: 74 buts et 44 buts. Pour sa part, le pire a été le premier, avec 56 buts et 29 passes, moins que le troisième, dans lequel ils ont marqué 72 buts et donné 49 buts. Statistiques exceptionnelles.

Enfin, à l’été 2017, Neymar a décidé de se rendre à Paris et le couple s’est séparé. En le regardant avec perspective, aucun d’eux n’est sorti de leur séparation renforcé. En premier lieu, Neymar n’a pas encore pu réaliser son grand rêve et l’une des principales raisons pour lesquelles il a quitté son ami Messi, pour remporter le Ballon d’Or. Sur le plan collectif, il n’a pas remporté la Ligue des champions, objectif principal de l’équipe parisienne lorsqu’ils l’ont signé.

Neymar: “Ce que je veux le plus, c’est jouer à nouveau avec Messi” https://t.co/l0AUO6CSql – okdiario.com (@okdiario) 2 décembre 2020

De son côté, Messi n’a pas trop bien fait, ni individuellement ni collectivement. Habitué à collecter des récompenses individuelles, Il n’a remporté qu’un seul Ballon d’Or depuis le départ de Neymar et son bonheur à Barcelone a chuté au fond l’été dernier.. Sur le plan collectif, le Barça n’a pas non plus soulevé de Champions depuis le départ de Neymar. De cette façon, les deux se manquent à la fois sur et en dehors du terrain et cela a été clairement indiqué mercredi dernier le 10 du PSG.

La face cachée du duo

Tous ne sont pas des buts, des passes décisives et du caviar de football en ce qui concerne Neymar et Messi. Avoir deux des meilleurs footballeurs dans la même équipe pose également des problèmes. Heureux problèmes, il en pensera plus d’un, mais économiquement, il est difficile de soutenir les exigences contractuelles des deux, qui à son époque à Barcelone a montré comment les révisions de contrats avec des augmentations de salaire individuelles pouvaient devenir quelque chose de presque obligatoire chaque année.

Neymar ne pense pas à retourner au Barça mais à emmener Messi au PSG https://t.co/0YH3Vdw8f4 – okdiario.com (@okdiario) 3 décembre 2020

Également, Neymar et Messi ont été les protagonistes de certains problèmes judiciaires qui ont secoué Barcelone ces dernières années. La question des Finances a soulevé plus d’un casse-tête pour l’Argentin et les problèmes de Neymar avec le Barça font l’objet de controverses depuis qu’il a quitté le Camp Nou. Pour cette raison, l’équipe qui choisit d’accueillir deux des meilleurs footballeurs du monde doit également s’y préparer.

Le Paris Saint-Germain semble le mieux placé pour réunir le couple Neymar-Messi: une paire de 299 buts et 162 passes décisives, mais aussi un autre désordre extra-sportif.