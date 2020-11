Le football accorde toujours une seconde chance. Il n’y a même pas trois mois, le 18 août, Leipzig et le PSG se sont vus en demi-finale des champions disputée à Lisbonne. Beaucoup a été dit et écrit sur la confrontation Tuchel-Nagelsmann. Dans la nuit portugaise, le professeur a battu le disciple pour qu’il se tienne dans la grande finale. Les Parisiens n’ont pas concédé un millimètre à ceux de l’Allemagne de l’Est, qui ont fini par subir un 3-0 avec des cibles de Marquinhos, Di María et Juan Bernat.

04/11/2020 à 08:06 CET

Jonathan Moreno

Des doutes à profusion

Les Français flottants de troupes n’arrivent pas au Red Bull Arena. Thomas Tuchel devra serrer la tête pour aligner onze de garanties. Le dernier à descendre de la voiture, Kylian Mbappé, qui a souffert de douleurs musculaires contre Nantes qui l’ont contraint à rater le match. Neymar et Di María arrivent également juste au rendez-vous, notamment le Brésilien. Le ‘Fideo’ pourrait repartir avec Kean et Pablo Sarabia dans le trident offensif.

Le duel, rematchs en marge, prend une importance particulière pour atteindre les playoffs. Le PSG et Leipzig ajoutent trois points au tableau et ont déjà joué tous les deux contre Manchester United, candidat principal pour le championnat de groupe compte tenu des premiers résultats.

Si Tuchel songe à aligner une attaque garantie, Nagelsmann fait de même pour façonner son arrière. Les absences en défense se multiplient dans celles des boissons énergisantes. Avec Klostermann blessé à long terme, Halstenberg, Mukiele et Adams se précipiteront pour sauter dans l’herbe et écoutez la belle fanfare de la Ligue des champions. Une musique qui, selon le résultat, pourrait devenir un requiem pour l’une des deux équipes. Dani Olmo et Angeliño, avec l’arôme des titres.