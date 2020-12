Neymar s’est exprimé pour la première fois après avoir connu l’étendue de la blessure, après le tacle dur reçu dimanche dernier lors du match contre l’Olympique Lyonnais. «Mon cri est de douleur, de désespoir, de peur, d’angoisse, de chirurgie, de béquilles et d’autres souvenirs horribles … Cela pourrait être pire mais encore une fois Dieu m’a délivré de quelque chose de grave. Pour récupérer et revenir le plus vite possible », assure le Brésilien.

Dans la matinée de ce lundi, Le Parisien, a annoncé que la fissure n’avait subi aucune fracture de la cheville, et quelques heures plus tard, le PSG a confirmé la nouvelle. La partie médicale du club gaulois a reconnu que «L’évaluation clinique et radiologique de Neymar Jr., après l’entorse de la cheville gauche d’hier soir, est rassurante. Vous aurez de nouveaux tests dans 48 heures.

L’attaquant a écrit un message émotionnel sur son compte Instagram, remerciant Dieu de ne pas avoir subi de blessure grave. Voir l’entrée, et surtout le cri inconsolable de Neymar alors qu’il partait sur une civière après l’entrée douloureuse de Thiago Mendes. Heureusement pour lui, en l’absence d’autres tests dans les prochaines 48 heures, il s’est retrouvé avec une entorse à la cheville.

Il faut se rappeler que Ney a déjà subi une grave blessure à la cheville droite lors de la saison 18-19, ce qui l’a empêché de disputer les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Manchester United. Alors qu’ils quittaient le terrain en larmes, ils craignaient de devoir subir à nouveau une intervention chirurgicale et recommencer avec des chirurgies et des béquilles. Heureusement, cette fois, ce ne sera pas comme ça et le Brésilien respire facilement.

Tout indique quoi sera environ un mois de congé, il raterait donc quelques matchs de Ligue 1 mais arriverait à temps pour le choc des huitièmes de finale contre son ancienne équipe, Barcelone. Neymar et Messi s’affronteront dans le pire moment du club du Barça, pour une place en quarts de finale de la compétition.