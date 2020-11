Le Paris Saint-Germain le plus pragmatique remporte sa première finale de la saison face au RB Leipzig (1-0) pour continuer en vie en Ligue des champions. Un penalty en première mi-temps par Neymar retourne le finaliste au combat pour entrer en huitièmes de finale dans un match dans lequel ils ont souffert plus que nécessaire et ont été dépassés par l’équipe allemande pendant pratiquement tout le match.

Ceux de Tuchel l’ont joué le quatrième jour, où ils pourraient être exclus de la Ligue des champions au premier changement. Les deux défaites contre Manchester United et Leipzig lui-même en Allemagne les ont laissés sur la corde raide et Cela valait seulement la peine de gagner pour continuer à dépendre d’eux-mêmes. Ils l’ont fait, mais en jouant avec beaucoup de feu.

Le finaliste est sorti avec tout en quête de victoire, mais qui dirait qu’il était vraiment en jeu de ne pas être éliminé. S’ils avaient perdu, les Parisiens auraient été mathématiquement condamnés à se battre pour entrer en Ligue Europa avec le Basaksehir d’Istanbul. Tout indiquait qu’ils seraient submergés dès le début, mais rien ne pouvait être plus éloigné de la vérité. En raison de l’intensité et de l’image données, il semblait que la rencontre n’était qu’une simple formalité.

Leipzig a pris possession du ballon dès le premier instant, bien que très tôt ils aient subi un revers définitif, dans un jeu totalement isolé. Di María a profité d’une erreur dans la sortie de Sabitzer pour voler et a été renversé dans la zone. L’arbitre n’en a pas douté – bien que l’action ne soit pas tout à fait claire – et a souligné le point fatal. Neymar a transformé le penalty et a donné une certaine tranquillité d’esprit à la 11e minute.

Avec le score en faveur, les slogans étaient clairs: attendez et montez le compteur. Cependant, la grande défense des taureaux rouges, menée par Dayot Upamecano, a annulé toute option. Mais si Leipzig était tranchant derrière, le PSG était un rocher contre lequel les Allemands ne pouvaient rien faire.

Malgré le but de Keylor Navas qui rôdait constamment, la possession ne s’est pas traduite par un réel danger. Les Allemands n’ont guère profité d’opportunités claires, dans les dernières minutes ils sont tombés dans le piège parisien. Les Gaulois ont voulu rompre le rythme de la rencontre et ils ont soulevé un match verrouillé dans le but de faire avancer l’horloge le plus vite possible.

Au final, le Paris Saint-Germain a sauvé son premier match-ball et à égalité à six points avec Leipzig. La victoire éclatante de United sur Basaksehir, qui les laisse en tête du Groupe H avec neuf points, ne favorise ni l’un ni l’autre. Le PSG rendra visite aux Red Devils au prochain tour, tandis que les hommes de Nagelsmann se rendront à Istanbul pour affronter les champions turcs.