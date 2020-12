Attaquant du Paris Saint Germain Neymar Jr. reconnu que il veut jouer à nouveau avec Leo Messi et qu’ils essaieraient de rendre cela possible l’année prochaine. Proche de renouer avec le club parisien, les paroles du Brésilien sonnaient comme une révélation de la possible arrivée de Messi à Paris, pas à un retour à Barcelone qui, aujourd’hui, est tout simplement impossible.

Neymar Jr.était la star de la soirée de la Ligue des champions entre Manchester United et le Paris Saint Germain. Le Brésilien n’a laissé personne indifférent avec son double à Old Trafford, avec lequel il a mis les chefs de groupe parisiens – bien qu’il y ait un triple match nul en tête -, ni ne l’a été, avec leurs déclarations en zone mixte. “Ce que je veux le plus, c’est jouer à nouveau avec lui pour pouvoir profiter à nouveau avec lui sur le terrain”, a répondu l’attaquant interrogé sur Leo Messi.

GROS. JEU. JOUEUR. 🇧🇷 Neymar a désormais marqué 38 buts en 64 matchs de Ligue des champions ⚽️⚽️ # UCL – UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 2 décembre 2020

Le Brésilien a ajouté: «Il pourrait jouer à ma place, il n’a aucun problème, c’est sûr. Je veux jouer à nouveau avec lui et je suis sûr que nous devons le faire l’année prochaine ». Quelques mots qui vous invitent à réfléchir sérieusement à la possibilité que Leo Messi débarque la saison prochaine au Paris Saint Germain, puisque le Brésilien est sur le point de se renouveler jusqu’en 2025 et veut Messi à ses côtés. Par ailleurs, l’intérêt des Parisiens pour l’Argentin et leurs tentatives de le rattraper viennent de loin, comme le révélait le réalisateur d’OKDIARIO, Eduardo Inda, en début d’année à El Chiringuito.

Le PSG peut assumer le dossier de Leo Messi

À ce jour, seuls trois clubs pouvaient permettre l’arrivée de Leo Messi dans leurs rangs: Manchester City, l’Inter Milan et le Paris Saint Germain. Dans le cas de l’équipe parisienne, en plus du plus de la présence de Neymar, le club pourrait supposer que le record de Leo Messi a quelque peu baissé – quelque 40 millions nets plus des parrainages indirects avec le Qatar entre les deux.

L’arrivée de la star argentine dans l’équipe parisienne serait une belle bombe sur le marché et l’idée que Neymar et Messi étaient ensemble sur le terrain dépasse toutes les attentes dans le Parc des Princes.

Barcelone, à ce jour, ne peut pas signer Neymar, car il est dans une situation proche de la faillite. Carles Tusquets lui-même, président de la commission de gestion du club du Barça, a admis ce jeudi au RAC-1 que la situation économique est critique, qu’ils ne pourraient pas signer Neymar à moins que ce soit gratuit et que les joueurs ne factureront pas la cotisation mensuelle de janvier.

Dans l’arrivée de Leo Messi au Paris Saint Germain, Kylian Mbappé pourrait avoir un rôle important. L’attaquant français n’est pas renouvelé et est attendu à l’été 2021 au Real Madrid. Jusqu’à présent, le PSG a hésité à ouvrir la porte à l’un de ses bijoux, en raison de sa haute qualité et de la projection dont il dispose. Mais avec l’arrivée de Messi, l’adieu de Bondy serait beaucoup moins douloureux.

Si le PSG obtient 150 millions pour Mbappé et libère son jeton de 10 millions net doit payer Messi au moins trois saisons, ce qui serait le contrat que l’Argentin pourrait signer. Un geste qui rendrait tout le monde heureux: Messi obtiendrait un bon contrat dans une équipe forte en Europe, il retrouverait son ami et partenaire sur le terrain Neymar et l’union tant attendue entre le Real Madrid et Kylian Mbappé se réaliserait enfin.