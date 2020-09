Puma a annoncé la signature de Neymar après que la star du Paris Saint-Germain ait quitté Nike après 15 ans d’association.

L’arrivée de Neymar a été annoncée sur le site Puma aux côtés de la bannière «Le roi est de retour» et «Bienvenue dans la famille Neymar JR».

– Cahier d’initiés: Greenwood, Foden face à la hache de l’Angleterre

– Diffusez FC Daily sur ESPN +

L’international brésilien de 28 ans a écrit dans une déclaration sur sa page Twitter: «Au début de chaque nouvelle saison, je prends le temps de réfléchir à ma carrière et aux choix que j’ai faits. Je pense aux rêves que j’avais quand j’ai commencé ce sport et au chemin qui m’attend.

« Ce sera une saison différente, une saison spéciale. Pour cette raison, comme je l’ai fait dans le passé, j’ai décidé d’écrire ce texte.

Le roi est de retour!@pumafootball @PUMA pic.twitter.com/E6rbvWrltM – Neymar Jr (@neymarjr) 12 septembre 2020

«Je suis sur le point de vivre une expérience unique, un nouveau défi. Je me considère privilégiée d’avoir eu une vie remplie d’expériences uniques et de défis merveilleux.

«J’ai grandi en regardant des vidéos de grandes légendes du football telles que Pelé, Cruyff, Matthaus, Eusebio et Maradona … C’étaient les rois du terrain, les rois de mon sport. Et ils avaient quelque chose en commun – un amour de la jeu, une volonté d’être la meilleure version d’eux-mêmes et un esprit qui unit tout. Il ne s’agit pas toujours d’être le meilleur ou le plus grand, mais plutôt d’inspirer les générations futures. C’est exactement ce dont j’ai rêvé pour moi-même, donner tout de moi au football parce que le football m’a donné tout ce que j’ai, je veux le faire à ma façon, en utilisant mon don.

«De nouveaux défis, de nouvelles responsabilités, je comprends cela. Je souhaite ramener l’héritage que ces athlètes ont créé sur le terrain. Je devais aider à ramener des souvenirs de chacune de leurs histoires de football et de la magie qu’ils nous ont donnée dans leurs chaussures en cuir classiques. – et à travers des bottes comme celles-là, laissez derrière moi mon propre héritage. Ils ont chacun joué dans PUMA, et chacun d’eux a créé sa magie dans The KING.

«Et donc maintenant, alors que je commence cette nouvelle saison, je veux que le KING règne sur le terrain et inspire des générations comme il m’a inspiré et d’autres.

«Être dans ce projet, m’associer à ces rois du football, à travers KING, c’est un rêve. Pour ces raisons, à partir d’aujourd’hui, j’ai l’honneur de m’unir à la marque qui a aidé les plus grandes légendes du football à devenir ce qu’elles sont. Chaque fois que je lacer mes bottes, mes bottes KING, je ferai tout pour réaliser tous mes rêves d’honorer mon nom et celui de tous ceux qui ont porté le KING avant moi. Ce sera mon histoire PUMA. Le ROI est de retour! «

Des sources ont déclaré à ESPN que seuls quatre dirigeants étaient au courant de l’accord pour décrocher Neymar et que c’était « un grand secret dans l’entreprise » qu’ils travaillaient pour signer le joueur depuis plusieurs mois.

• Comment fonctionne le marché des transferts d’été

• Kuper: L’impact du coronavirus sur les transferts

• Les meilleurs coups de Barnwell: 100-51 | 50-1

• Meilleures signatures de déclaration jamais réalisées

• Grades de transfert d’été

• Derniers transferts majeurs effectués

Il a repris l’entraînement avec le PSG vendredi après avoir raté son premier match de Ligue 1 de la campagne, une défaite 1-0 à Lens, à la suite d’un test positif pour le coronavirus.

Neymar a rejoint le PSG depuis Barcelone en 2017 pour un montant record de 222 millions d’euros et a remporté trois titres de Ligue 1 à Paris. Il a également aidé le club français à atteindre la finale de la Ligue des champions en août, où il a été battu 1-0 par le Bayern Munich.

Pendant son séjour au Barca, il a remporté la Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs de la FIFA et deux titres de la Liga.