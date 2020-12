La semaine dernière, Neymar et le PSG faisaient partie de l’un des scandales les plus notoires de la Ligue des champions. Vingt minutes après le début du match entre les Parisiens et Istanbul, l’arbitre, le Roumain Ovidiu Alin Hategan, signale une faute en faveur du PSG et l’ancien international camerounais Achille Pierre Webo proteste de manière virulente.

Alerté par le quatrième officiel, l’arbitre se dirige vers le groupe et son assistant lui dit que c’était “l’homme noir”, selon l’ancien joueur camerounais, membre actuel de l’équipe technique de la Istanbul.

Le match a dû être suspendu après que les joueurs aient décidé de retourner aux vestiaires et de ne pas jouer.

Neymar a été l’un de ceux qui ont été le plus indignés par ce qui s’est passé et, ce vendredi, il s’est à nouveau montré en faveur de la lutte contre le racisme dans le monde après avoir soutenu un jeune homme de la Académie Uberlandia de Goiás.

Luiz Eduardo Bertoldo Santiago, un garçon de onze ans, a laissé un témoignage dur dans lequel il a affirmé avoir subi plusieurs commentaires racistes.

“L’entraîneur rival disait: ferme le noir, ferme le noir, là, regarde… il a parlé plusieurs fois comme ça, »dit le petit garçon, incapable de s’empêcher de pleurer. Cela a atteint les oreilles de Neymar, qui a décidé de lui laisser un message.

«J’ai vu que tu avais traversé une situation compliquée, triste. Malheureusement, nous traversons ce genre de chose qui aujourd’hui ils ne correspondent plus», A souligné l’avant.

“Je veux te souhaiter de la force, j’espère n’abandonne pas ce que tu aimes faire, qui consiste à jouer au football. Force, transformez-le en entraînement, en dévouement, en amour pour ce que vous faites. Le tout, sans aucune couleur ni race. Un baiser, concentration avec Dieu, succès. Je vous encourage. Un câlin», A conclu« Ney ».

“PEGUE ISSO COMME FORÇA, TRANSFORME EM TREINO E DEDICAÇÃO!” Luiz Eduardo, combien de racisme de la part du technicien adversaire jouant les cheveux U-11 d’Uberlândia, a reçu ce message de Neymar! Beau geste du maillot 10 de la Seleção brésilienne. Força, Luiz! Crédit: Instagram/@lui.zbertoldo pic.twitter.com/pJhaP2qrKD – Esporte Interativo (de 🏠) (@Esp_Interativo) 18 décembre 2020

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER