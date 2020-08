La saison de football fantastique 2020 va se sentir un peu différente grâce à l’impact du COVID-19. Le coronavirus a eu un impact sur chaque ligue sportive d’une manière ou d’une autre, et la NFL (et, par extension, le football fantastique) n’est pas différente. Même si la NFL envisage toujours de jouer sa saison, la ligue a pris des précautions supplémentaires avant cette année en donnant aux joueurs la possibilité de se désinscrire, ce qui signifie qu’ils ne joueront pas du tout, ainsi que la création de la réserve / COVID-19 liste, qui est destinée aux joueurs dont le test est positif ou qui sont mis en quarantaine en raison d’un contact avec une personne infectée.

Pourtant, même si un joueur n’a pas le coronavirus, l’inscription sur cette liste pourrait être un problème. Sans pré-saison, toute période de temps loin de l’équipe peut être préjudiciable, en particulier pour les recrues ou les joueurs dans un nouveau système. Et, bien sûr, si un joueur est placé sur cette liste pendant la saison, cela signifiera des opportunités de sauvegarde. Idéalement pour les propriétaires de fantasy, ils n’auront pas à s’inquiéter à ce sujet, et avoir une équipe avec le moins de risques possible aiderait énormément la gestion de votre liste, mais tout – et tout le monde – sera au jour le jour cette saison.

DOMINEZ VOTRE PROJET: Aide-mémoire Ultimate 2020

Ci-dessous, nous passerons en revue les joueurs remarquables qui ont été placés sur la liste COVID-19, ainsi que les joueurs qui se sont complètement retirés.

CLASSEMENT STANDARD FANTASY 2020:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Kicker | Superflex | Top 200

Fantasy Football 2020: les joueurs clés déjà placés sur la liste Réserve / COVID-19

Remarque: nous continuerons à mettre à jour cette liste tout au long de la pré-saison

Joueur

Équipe

Position

Matthew Stafford Lions QB Gardner Minshew Jaguars QB Ke’Shawn Vaughn Buccaneers RB Dontrell Hilliard Browns RB Devontae Booker Raiders RB Jaylen Samuels Steelers RB Ryquell Armstead Jaguars RB Jeff Wilson 49ers RB James Washington Steelers WR Justin Jefferson Vikings WR Richie James 49ers WR Kenny Golladay Lions TJ Hockenson Lions TE Jace Sternberger Packers TE Logan Thomas Washington TE Mason Crosby Packers K

Cela devrait aller de soi, mais nous noterons: ce n’est pas une liste “d’immunité COVID”. Tous les joueurs de cette liste n’avaient pas réellement COVID-19. Par exemple, Matthew Stafford et Gardner Minshew ont déclaré qu’après avoir été placés sur cette liste, ils ne l’avaient pas obtenu. Minshew a été placé là-bas parce qu’il était en contact avec quelqu’un qui en avait, et Stafford a dit qu’il avait un faux positif. D’autres joueurs ont également été retirés de la liste après un bref séjour.

La liste ci-dessus n’inclut pas tous les joueurs de la liste COVID-19, juste les noms que nous pensions être pertinents pour le football fantastique. La liste n’inclut pas non plus les noms des joueurs qui auraient été infectés par un coronavirus avant le projet de la NFL de commencer la liste COVID-19. Certains de ces joueurs incluent Ézéchiel Elliott, Von Miller, Brian Allen, et Andrew Whitworth.

SOMMEIL FANTASY 2020:

6 QB | 16 OR | 14 WR | 10 TE | 5 D / ST | Un de chaque équipe

Fantasy Football: Liste de désactivation du COVID-19 NFL 2020 (joueurs offensifs clés)

Joueur

Équipe

Position

Travis Benjamin 49ers WR Laurent Duvernay-Tardif Chiefs G Damien Williams Chiefs RB Jamize Olawale Cowboys RB Allen Hurns Dolphins WR Albert Wilson Dolphins WR Marquise Goodwin Eagles WR Nate Solder Giants T Josh Doctson Jets WR Geronimo Allison Lions WR Devin Funchess Packers WR Dan Vitale Patriots FB Brandon Bolden Patriots RB Marqise Lee Patriots WR Matt LaCosse Patriots TE DeAnthony Thomas Ravens WR / Returner

STRATÉGIES FANTASY DRAFT:

Projet de serpent | Vente aux enchères | Meilleure balle | IDP

Au total, près de 70 joueurs ont choisi de ne pas participer à la saison de la NFL, mais tous n’étaient pas pertinents à des fins fantastiques. Ci-dessus, nous avons répertorié certains des plus grands noms qui ont décidé de ne pas participer à la saison 2020 en raison de problèmes de santé. Bien que tous les joueurs n’allaient pas vous aider dans la fantaisie, leur absence a toujours un grand impact global.

Par exemple, le joueur de ligne offensive des Chiefs Laurent Duvernay-Tardif n’allait pas vous marquer de points de fantaisie, mais il est un élément important de la ligne offensive des Chiefs. Le fait de s’asseoir aura un impact sur les porteurs de ballon de Kansas City et potentiellement sur le jeu de passes. Il en va de même pour le plaqueur des Giants Nate Solder (impact sur Saquon Barkley), l’arrière arrière des Patriots Dan Vitale (impact sur le jeu de course des Patriots) et l’arrière latéral des Cowboys Jamize Olawale (impact sur Ezekiel Elliott).

De même, l’absence d’autres joueurs ouvre la porte à bien d’autres. L’ailier serré des Patriots, Matt LaCosse, permet à la recrue Devin Asiasi d’avoir plus de temps de jeu, en théorie. Des situations similaires peuvent s’appliquer à Marquise Goodwin, Devin Funchess, les receveurs de Miami (Albert Wilson / Allen Hurns), Travis Benjamin, Marqise Lee et Josh Doctson.

CLASSEMENT PPR 2020:

Running back | Récepteur large | Fin serré | Superflex | Top 200

Dans l’ensemble, il n’y avait pas trop de contributeurs clés au football Fantasy pour s’absenter cette saison. Le plus grand nom était le demi offensif des Chiefs Damien Williams. Avec lui assis dehors, recherchez la recrue Clyde Edwards-Helaire pour vraiment intensifier et divers renforts de chefs, y compris Darwin Thompson, pour avoir une chance de pertinence fantastique.

De plus, bien que la date limite pour les joueurs de se désinscrire soit passée, il est toujours possible pour les joueurs de ne pas jouer cette saison. Les joueurs peuvent toujours se désinscrire s’ils remplissent l’une des conditions suivantes: Nouveau diagnostic d’une condition à haut risque, ou un membre de la famille d’un joueur décède, est hospitalisé ou se déplace d’une autre manière dans un établissement médical en raison du COVID-19 ou d’une affection connexe.