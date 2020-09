Bien qu’il y ait eu un peu moins de paillettes et de fanfare cette année en raison de la pandémie de COVID-19, les récompenses pour la saison régulière 2019-20 de la LNH ont toujours été attribuées.

Les membres de la Professional Hockey Writers Association ont voté pour six prix: le trophée commémoratif Bill Masterton, le trophée Frank J. Équipes de recrues.

En tant que membre recrue de la PHWA, ce fut un honneur absolu de faire partie des 170 membres sélectionnés pour voter pour les prix 2020. Ce n’est pas quelque chose que j’ai pris à la légère et, après avoir examiné les données de sites tels que Natural Stat Trick et NHL.com, lu des articles de mes collègues scribes et discuté avec quelques-uns de mes collègues les plus fiables pendant des heures au téléphone, j’ai conçu mon liste.

Vous trouverez ci-dessous le bulletin de vote pour les prix LNH 2019-2020 que j’ai soumis, suivi d’une explication.

Trophée commémoratif Bill Masterton

Décerné au joueur qui incarne le mieux les qualités de persévérance, d’esprit sportif et de dévouement au hockey.

BALLOT 1. Stephen Johns (Stars de Dallas) 2. Bobby Ryan (Sénateurs d’Ottawa) 3. Jacob Markstrom (Canucks de Vancouver)

Finalistes: Stephen Johns (Stars de Dallas), Oskar Lindblom (Flyers de Philadelphie), Bobby Ryan (Sénateurs d’Ottawa)

Gagnant: Bobby Ryan

Ma prise: Lorsque le vote a été soumis en juin, personne ne savait qu’Oskar Lindblom participerait au camp d’entraînement, et encore moins se préparerait pour un match éliminatoire. Le prix est décerné pour la saison régulière et, lorsque nous avons voté, Linblom n’était pas encore revenu. Mais je l’ai déjà encré pour 2020-2021.

Stephen Johns des Stars a gagné ma première place parce que le syndrome post-commotion cérébrale peut être écrasant, débilitant et bouleversant, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Le chemin du retour au match a été long et ardu, comme l’a détaillé .s Sean Shapiro. Lorsque Johns est revenu après 22 mois d’absence, c’était émouvant, inspirant et encourageant pour ceux qui ont été touchés par PCS.

Trophée Frank J.Selke

Donné au meilleur attaquant défensif de la LNH.

BULLETIN 1. Sean Couturier (Flyers de Philadelphie) 2. Patrice Bergeron (Bruins de Boston) 3. Anthony Cirelli (Lightning de Tampa Bay) 4. Ryan O’Reilly (Blues de St. Louis) 5. Aleksander Barkov (Panthers de la Floride)

Finalistes: Patrice Bergeron (Bruins de Boston), Sean Couturier (Flyers de Philadelphie), Ryan O’Reilly (Blues de Saint-Louis)

Gagnant: Sean Couturier

Ma prise: Couturier était de loin le meilleur joueur de 200 pieds de la saison 2019-20. Il a terminé avec 22 buts, 37 passes et une meilleure efficacité de 59,6% de la LNH dans la mise au jeu en 69 matchs. Dans la zone défensive, il a remporté 59,5% des nuls, 59,1% dans la zone offensive et 60,4% dans la zone neutre – ce qui, en passant, a fait de lui le seul joueur de la LNH à dépasser 58% dans les trois zones.

Finaliste il y a deux ans, Couturier a également mené Philadelphie en Corsi For pourcentage (56,25) et Shots For pourcentage (55,30) et a terminé troisième en pourcentage des chances de marquer (54,43) à 5v5, par Natural Stat Trick, en 2019-20. Couturier a enregistré une tonne de temps de glace (19:50, la plupart parmi les avants Flyers), y compris le temps clé en désavantage numérique. Il a souvent affronté la meilleure ligne de l’opposition.

La seule chose que je modifierais probablement si j’avais la chance de faire un changement serait de donner un vote à Mark Stone.

Trophée commémoratif Lady Byng

Décerné au joueur qui combine l’esprit sportif et la conduite gentleman avec un haut niveau de jeu, tel que voté par la PHWA.

BALLOT 1. Jaccob Slavin (Carolina Hurricanes) 2. Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche) 3. Mika Zibanejad (New York Rangers) 4. Ryan O’Reilly (St. Louis Blues) 5. Ryan Suter (Minnesota Wild)

Finalistes: Nathan MacKinnon (Avalanche du Colorado), Auston Matthews (Maple Leafs de Toronto), Ryan O’Reilly (Blues de Saint-Louis)

Gagnant: Nathan MacKinnon

Ma prise: Bien que je ne sois pas nécessairement d’accord avec le fait que les écrivains votent pour cette récompense – ce devrait être les arbitres ou les joueurs – la récompense va généralement à un joueur avec le plus de points et le moins de minutes de pénalité. Slavin s’est assis au sommet de mon bulletin de vote parce qu’il n’a eu que 10 minutes de pénalité – quatre minutes pour avoir tiré la rondelle au-dessus de la vitre – malgré le fait d’avoir joué contre les Hurricanes – le plus 23:24 TOI / GP et généralement contre les meilleurs joueurs de la ligue. MacKinnon (93 points, 12 PIM), Zibanejad (75 points, 14 PIM), O’Reilly (61 points, 10 PIM) et Suter (48 points, 12 PIM) ont tous joué à un niveau élevé avec de faibles minutes de pénalité. Et oui, j’ai laissé Auston Matthews hors du scrutin en raison de ses actions hors glace.

Trophée commémoratif Calder

Décerné à la meilleure recrue de la LNH.

BALLOT 1. Quinn Hughes (Canucks de Vancouver) 2. Cale Makar (Avalanche du Colorado) 3. Adam Fox (Rangers de New York) 4. Dominik Kubalik (Blackhawks de Chicago) 5. Mackenzie Blackwood (Devils du New Jersey)

Finalistes: Quinn Hughes (Canucks de Vancouver), Dominik Kubalik (Blackhawks de Chicago), Cale Makar (Avalanche du Colorado)

Gagnant: Cale Makar

Ma prise: C’était une question difficile dont j’ai débattu pendant un bon moment. En fin de compte, je suis allé avec Hughes, qui n’est pas seulement un étalon offensivement (53 points, 25 en avantage numérique et à la fois un meilleur dans la LNH parmi les recrues) mais a également joué de grosses minutes dans les moments clés de la défensive pour l’équipe de Travis Green. . Quand vous regardez les analyses, par Natural Stat Trick, c’était serré: Hughes avait un meilleur pourcentage Corsi For à 5v5 (52,64 à 52,33) et Fenwick For pourcentage (59,09 à 58,93) à toutes les forces et, oui, les chiffres de Makar étaient meilleurs dans des choses comme les objectifs attendus pour et les chances de marquer pour. Mais ce qui a poussé mon vote à Hughes, c’est l’impact qu’il a eu sur la formation des Canucks dans son ensemble. Il a donné un coup de pouce à l’offensive grâce à sa capacité à porter la rondelle sur la glace et au quart-arrière en avantage numérique. Hughes était un rouage clé pour cette équipe qui se battait pour une place en séries éliminatoires avant que la pandémie ne frappe.

Trophée commémoratif Hart

Décerné au joueur jugé le plus précieux pour son équipe.

MON BALLOT 1. Artemiy Panarin (Rangers de New York) 2. Connor Hellebuyck (Jets de Winnipeg) 3. Nathan MacKinnon (Avalanche du Colorado) 4. Leon Draisaitl (Oilers d’Edmonton) 5. David Pastrnak (Bruins de Boston)

Finalistes: Leon Draisaitl (Oilers d’Edmonton), Nathan MacKinnon (Avalanche du Colorado), Artemi Panarin (Rangers de New York)

Gagnant: Léon Draisaitl

Ma prise: MacKinnon a connu une excellente année. Pasta a remporté le Rocket Richard Trophy (avec Ovechkin) et Draisaitl a terminé quatrième sur ma liste parce qu’il joue avec Connor McDavid et avait un% de FC sous 50 (48,18). J’envisageais en fait de mettre Hellebuyck en premier sur mon bulletin de vote. Sans sa saison stellaire (et ce que nous savons maintenant, un jeu digne du trophée Vezina) entre les tuyaux, il était impossible que les Jets se qualifient pour les séries éliminatoires – et ils ont été le premier wild card le 12 mars.

Mais ce qui m’a vendu Panarin, c’est le fait qu’il a accéléré la reconstruction des Rangers à lui seul – avec les analyses – et ceci:

Artemi Panarin était décent cette saison: • A mené la ligue au score 5v5

• Ryan Strome + Jesper Fast étaient les compagnons de ligne les plus courants

• Sur glace en 5v5: les Rangers gagnent 75-38 en 1079 min

• Hors glace en 5v5: les Rangers ont perdu 105-75 en 2225 min

• Après les vacances de Noël: 50 points en 33 matchs ont mené la ligue – Dimitri Filipovic (@DimFilipovic) 21 juillet 2020

En gros, les Rangers étaient à deux points de la wild card (les deux équipes dans les wild card étaient à égalité à 81) le jour où la LNH a été interrompue. Panarin a amélioré son jeu quand il le fallait (voir: 50 points après Noël) et a été le plus précieux en 5v5 dans la LNH.

Trophée commémoratif James Norris

Donné au meilleur défenseur de la LNH.

MON BULLETIN 1. Roman Josi (Nashville Predators) 2. John Carlson (Washington Capitals) 3. Jaccob Slavin (Carolina Hurricanes) 4. Victor Hedman (Tampa Bay Lightning) 5. Alex Pietrangelo (St. Louis Blues)

Finalistes: John Carlson (Capitals de Washington), Victor Hedman (Lightning de Tampa Bay), Roman Josi (Predators de Nashville)

Gagnant: Romain Josi

Ma prise: Tout autour, Josi était le meilleur défenseur de la ligue. Il a affiché 65 points en 69 matchs et un pourcentage de 53,4 Corsi, un pourcentage de 54,25 chances de marquer, un pourcentage de buts attendus de 54,50 et un pourcentage de sauvegarde de 93,27 à 5v5 (par Natural Stat Trick). Du 1er janvier à la fin de la saison, Josi a mené tous les défenseurs aux points (26) tout en enregistrant plus de 26 minutes par match, la plupart chez les défenseurs. Carlson obtiendra son Norris, mais je pense que ce prix ne prend pas autant en compte le jeu défensif, c’est pourquoi Slavin était haut sur mon bulletin de vote car il était un étalon en Caroline du Sud.

Équipe d’étoiles de la LNH

Centre

BULLETIN 1. Leon Draisaitl (Oilers d’Edmonton) 2. Connor McDavid (Oilers d’Edmonton) 3. Nathan MacKinnon (Avalanche du Colorado)

Première équipe: Léon Draisaitl

Deuxième équipe: Nathan MacKinnon

Aile droite

BULLETIN 1. David Pastrnak (Bruins de Boston) 2. Nikita Kucherov (Lightning de Tampa Bay) 3. Patrick Kane (Blackhawks de Chicago)

Première équipe: David Pastrnak

Deuxième équipe: Nikita Kucherov

Aile gauche

BALLOT 1. Artemiy Panarin (Rangers de New York) 2. Alex Ovechkin (Capitals de Washington) 3. Brad Marchand (Bruins de Boston)

Première équipe: Artemiy Panarin

Deuxième équipe: Brad Marchand

La défense

BALLOT 1. Roman Josi (Nashville Predators) 2. John Carlson (Washington Capitals) 3. Jaccob Slavin (Carolina Hurricanes) 4. Victor Hedman (Tampa Bay Lightning) 5. Alex Pietrangelo (St. Louis Blues) 6. Shea Theodore (Vegas) Chevaliers d’or)

Première équipe: John Carlson, Roman Josi

Deuxième équipe: Victor Hedman, Alex Pietrangelo

Gardien de but

BULLETIN 1. Connor Hellebucyk (Jets de Winnipeg) 2. Tuukka Rask (Bruins de Boston) 3. Jacob Markstrom (Canucks de Vancouver)

Première équipe: Connor Hellebucyk

Deuxième équipe: Tuukka Rask

Ma prise: Les attaquants étaient les meilleurs joueurs de leur position à l’extérieur d’Ovechkin, qui a inscrit 48 buts dans la LNH (à égalité avec Pastrnak) pour le Rocket Richard Trophy. Avant sa blessure en février, Markstrom avait une saison exceptionnelle, mais on ne pouvait pas contester ce que faisaient Hellebuyck et Rask (qui a remporté le trophée William M. Jennings avec Jaroslav Halak). En défense, j’ai conservé mon top 5 et j’ai ajouté Shea Theodore, qui a réalisé une année exceptionnelle avec 46 points en 71 matchs en plus de 58,50 CF%, 57,86 FF% et 58,36 SF% à 5v5 (par Natural Stat Trick).

Équipe d’étoiles de la LNH

Vers l’avant

BULLETIN 1. Dominik Kubalik (Blackhawks de Chicago) 2. Victor Olofsson (Sabres de Buffalo) 3. Nick Suzuki (Canadiens de Montréal)

Nommé à l’équipe: Dominik Kubalik, Victor Olofsson, Nick Suzuki

La défense

BULLETIN 1. Quinn Hughes (Canucks de Vancouver) 2. Cale Makar (Avalanche du Colorado)

Nommé à l’équipe: Quinn Hughes, Cale Makar

Gardien de but

BULLETIN 1. Mackenzie Blackwood (Diables du New Jersey)

Nommé à l’équipe: Elvis Merzlikins

Ma prise: J’ai choisi Blackwood plutôt qu’Elvis car il avait 22 victoires en 47 matchs (43 départs) contre 13 victoires d’Elvis en 33 matchs (31 départs). Le gardien des Blue Jackets a eu un meilleur pourcentage d’arrêts (.923 à .915) et plus de blanchissages (cinq à trois), mais Blackwood a joué derrière une défense poreuse des Devils (face à 533 tirs de plus) et une attaque anémique – et a quand même réussi des chiffres décents, y compris un 4,96 GSAA et 0,870 HDSV% face à un xG de 84,74 à 5v5 (selon Natural Stat Trick).