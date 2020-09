Il n’y aura pas de remise de prix fastueuse à Las Vegas cette année à cause du COVID-19, mais cela n’empêchera pas les meilleures et les plus brillantes stars de la LNH d’obtenir leur matériel.

À partir du dimanche 6 septembre, la LNH commencera à distribuer les prix 2019-2020, même si nous connaissons déjà quelques gagnants comme Alex Ovechkin et David Pastrnak a co-remporté le Trophée Maurice «Rocket» Richard avec 48 buts en saison régulière.

Leon Draisaitl d’Edmonton, qui pourrait ajouter du matériel supplémentaire au cours des prochaines semaines, a remporté le Trophée Art Ross avec un meilleur 110 points dans la LNH et le tandem de gardien des Bruins Tuukka Rask et Jaroslav Halak accroché le Trophée William M. Jennings 2020 pour le moins de buts marqués contre.

Sporting News a tous les lauréats ci-dessous.

(.) https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/a3/61/matt-dumba-080120-getty-ftr_7wz44q5o8yt81ufbug0g5bu87.jpg?t=-1409162773&w=500&quality=80

Trophée commémoratif du roi Clancy

Décerné au joueur qui fait preuve de «leadership sur et en dehors de la glace et qui a apporté une contribution humanitaire remarquable à sa communauté». Le gagnant du trophée est sélectionné par un comité de cadres supérieurs de la LNH qui comprend le commissaire Gary Bettman et le sous-commissaire Bill Daly.

Finalistes: Matt Dumba (Minnesota Wild), Henrik Lundqvist (Rangers de New York), PK Subban (Devils du New Jersey)

Gagnant: Matt Dumba

Co-fondateur de la Hockey Diversity Alliance, Dumba a été vocal et impliqué dans des initiatives d’action raciale et sociale. Au début des séries éliminatoires, il a prononcé un discours passionné au centre de la patinoire avant que les Oilers et les Blackhawks ne disputent un match de qualification. Il a également dirigé l’initiative Rebuild Minnesota pour aider les entreprises de Minneapolis touchées par les émeutes et les manifestations à la suite du meurtre de George Floyd. Il a également fait un don à plus de 60 familles pendant la pandémie COVID-19, le secours contre les incendies de forêt en Australie et a joué un rôle dans ACES (Athletes Committed to Educating Students) et Hockey Fights Cancer.

“Je ne veux pas que tout cela soit balayé sous le tapis”, a déclaré Dumba lors d’un appel avec les journalistes après l’annonce. “Ce n’est pas pour moi un moment unique. Cela fait partie de ce voyage dans lequel je m’engage et je pense que je vais m’y engager toute ma vie, donc ce n’est que le début.”

Le deuxième Wild du Minnesota consécutif à remporter le trophée, Dumba recevra un don de 25 000 $ de la Fondation NHL et le partagera entre ACES et HDA. Lundqvist et Subban recevront chacun un don de 5 000 $ au profit d’un ou de plusieurs organismes de bienfaisance de leur choix.

Trophée commémoratif Bill Masterton

Décerné au joueur qui incarne le mieux les qualités de persévérance, d’esprit sportif et de dévouement au hockey selon les votes de l’Association des écrivains professionnels de hockey.

Finalistes: Stephen Johns (Stars de Dallas), Oskar Lindblom (Flyers de Philadelphie), Bobby Ryan (Sénateurs d’Ottawa)

Ce prix sera annoncé le lundi 7 septembre

Prix ​​du héros communautaire Willie O’Ree

Nommé d’après le premier joueur noir à jouer dans la LNH, ce prix est décerné à une personne qui a eu un impact positif sur sa communauté, sa culture ou sa société pour rendre les gens meilleurs grâce au hockey. Maintenant dans sa troisième année, un comité qui comprend O’Ree sélectionne les finalistes et le public choisit le gagnant.

Finalistes: Dampy Brar, Alexandrie Briggs-Blake, John Haferman

Ce prix sera annoncé le mardi 8 septembre.

Prix ​​Jack Adams

Décerné au meilleur entraîneur-chef de la LNH par l’Association des radiodiffuseurs de la LNH.

Finalistes: Bruce Cassidy (Bruins de Boston), John Tortorella (Blue Jackets de Columbus), Alain Vigneault (Flyers de Philadelphie)

Ce prix sera annoncé le mercredi 9 septembre

Trophée Frank J.Selke

Voté par la PHWA, ce trophée est décerné au meilleur attaquant défensif de la LNH.

Finalistes: Patrice Bergeron (Bruins de Boston), Sean Couturier (Flyers de Philadelphie), Ryan O’Reilly (Blues de Saint-Louis)

Ce prix sera annoncé le jeudi 10 septembre.

Trophée commémoratif Lady Byng

Décerné au joueur qui combine l’esprit sportif et la conduite gentleman avec un haut niveau de jeu, selon le vote de la PHWA.

Finalistes: Nathan MacKinnon (Avalanche du Colorado), Auston Matthews (Maple Leafs de Toronto), Ryan O’Reilly (Blues de Saint-Louis)

Ce prix sera annoncé le vendredi 11 septembre.

Prix ​​Jim Gregory du directeur général de l’année

Décerné au meilleur directeur général de la LNH par un panel de directeurs généraux, de dirigeants de la LNH et de membres des médias.

Finalistes: TBA

Ce prix sera annoncé le samedi 12 septembre.

Prix ​​de leadership Mark Messier de la LNH

Décerné au joueur «qui incarne de grandes qualités de leadership auprès de son équipe, sur et en dehors de la glace pendant la saison régulière». Hall of Famer et six fois champion de la Coupe Stanley, Messier prend la décision finale quant à savoir qui remportera ce prix.

Finalistes: TBA

Ce prix sera annoncé le dimanche 13 septembre.

Trophée commémoratif Calder

Décerné à la meilleure recrue de la LNH. Le PHWA vote sur ce prix.

Finalistes: Quinn Hughes (Canucks de Vancouver), Dominik Kubalik (Blackhawks de Chicago), Cale Makar (Avalanche du Colorado)

Ce prix sera annoncé lors de la finale de la coupe Stanley.

Trophée commémoratif Hart

Décerné au joueur jugé le plus précieux pour son équipe, selon le vote de la PHWA.

Finalistes: Leon Draisaitl (Oilers d’Edmonton), Nathan MacKinnon (Avalanche du Colorado), Artemi Panarin (Rangers de New York)

Ce prix sera annoncé lors de la finale de la coupe Stanley.

Trophée commémoratif James Norris

Voté par la PHWA, ce trophée revient au meilleur défenseur de la LNH.

Finalistes: John Carlson (Capitals de Washington), Victor Hedman (Lightning de Tampa Bay), Roman Josi (Predators de Nashville)

Ce prix sera annoncé lors de la finale de la coupe Stanley.

Prix ​​Ted Lindsay

Anciennement connu sous le nom de prix Lester B. Pearson, ce prix est décerné au joueur jugé le plus précieux pour son équipe, selon le vote des membres de l’Association des joueurs de la LNH.

Finalistes: Leon Draisaitl (Oilers d’Edmonton), Nathan MacKinnon (Avalanche du Colorado), Artemi Panarin (Rangers de New York)

Ce prix sera annoncé lors de la finale de la coupe Stanley.

Trophée Vezina

Finalistes: Connor Hellebuyck (Jets de Winnipeg), Tuukka Rask (Bruins de Boston), Andrei Vasilevskiy (Lightning de Tampa Bay)

Ce prix sera annoncé lors de la finale de la coupe Stanley.