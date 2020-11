Oaxaca – Las Chivas et le gouvernement de Guadalajara ont surpris tout le pays cette semaine, en annonçant qu’en quart de finale de la Liguilla, en plein championnat national, ils ouvriraient les portes du stade Akron à environ 6000 personnes (15 % de la capacité maximale autorisée) et recevrait le public après près de neuf mois.

La Liga MX a rapidement assuré que le club qui voulait admettre des gens de retour dans leurs tribunes devrait suivre un protocole spécial anti-covid-19 qui devait être approuvé par les autorités sanitaires de chaque entité fédérative. Et la plupart des équipes du Big Party ont déjà dit non.

C’est le cas de Cruz Azul, par exemple, puisque son conseil d’administration n’a jamais envisagé la possibilité d’ouvrir le stade Azteca, respectant également le feu orange du CDMX. Le maire de Coyoacán, Manuel Negrete, a déclaré dans un communiqué que le Coloso de Santa Úrsula et l’Olímpico Universitario resteraient fermés jusqu’à nouvel ordre.

Negrete a exclu l’ouverture de l’Azteca. (Maire de Coyoacán)

“Tant que Mexico n’est pas allumé au feu vert, les lieux publics, les stades, les parcs et les jardins ne seront pas ouverts dans la démarcation, afin de prévenir davantage d’infections par Covid-19. Nous sommes confrontés à une situation compliquée due à la pandémie et conformément aux dispositions de la chef du gouvernement, Claudia Sheinbaum Pardo, ces mesures sont prises pour prendre soin de la santé et de la vie des habitants de Mexico », a déclaré Negrete.

Mais Negrete n’est pas le seul, puisque Manuel de la O Cavazos, secrétaire à la santé de Nuevo León, a également exclu que l’Université puisse ouvrir à la Fiesta Grande, car ils préfèrent continuer à prendre soin de la santé des habitants de Monterrey plutôt que de les laisser regarder un match. football, il exclut donc de recevoir des personnes dans Tigres UANL vs Cruz Azul.

“Le stade ne va pas ouvrir et chaque entité fédérative, chaque État a son propre feu de signalisation, prend ses propres décisions, à Nuevo León nous avons décidé non, car la santé est plus importante en ce moment que l’ouverture du stade”, a-t-il confirmé dans conférence de presse.