Jesé Rodriguez toujours sans équipement. Le canari est actuellement libre après avoir quitté le Paris Saint Germain en décembre dernier. Depuis, il est installé sur son île, en Las Palmas de Gran Canaria, où il s’entraîne quotidiennement pour sa mise au point avant l’arrivée d’une offre qui le convainc. Bien que les dernières images de sa condition physique ne soient pas des plus flatteuses, le football avec lequel il a brillé et laissé des étincelles continue d’éblouir plusieurs clubs européens.

L’attaquant continue de se préparer dans sa ville en attendant que l’une des offres qu’il a sur la table prenne forme. Il n’est pas le seul grand nom que propose actuellement le marché des transferts. Il n’y a pas quelques footballeurs avec une certaine notoriété qui sont actuellement libres en attente d’un club qui leur convient et qui leur donne une chance. Jesse est parmi eux.

Selon Cuatro, malgré le fait qu’un premier moment, tout indiquait le retour du footballeur dans la compétition espagnole, soit en Premier ou deuxième, les équipes qui apparaissaient pour le moment sont en baisse. Deux clubs, l’un de la Santander League et l’autre de SmartBank, lui auraient refusé à son arrivée. C’est l’une de ses anciennes équipes comme Les palmiers, où il a passé une demi-saison en 2017 où il a disputé 16 matchs et marqué trois buts en première division. Les insulaires sont maintenant en deuxième et neuvième avec Pepe Mel sur le banc.

L’autre équipe qui l’aurait exclu est la Huesca, actuel bas de First avec 12 points, auxquels les caractéristiques de l’attaquant canarien ne semblent pas non plus correspondre définitivement. Il y a déjà quelques semaines, l’intérêt du Fenerbahce Turc, bien que cette voie semble également exclue.

Mais Jesse Il a actuellement deux offres fermes qu’il évalue pour tenter de relancer sa carrière une fois qu’il aura mis fin à sa relation avec lui. Paris Saint Germain. Le canari a une proposition du Ligue 1 et un autre des Une série, selon Cuatro. Les deux clubs en question sont Nice et Torino.

D’une part, le Agréable ils sont 14e de Ligue 1, sur une série de résultats compliqués, mais avec une marge considérable avec la relégation. En France, ils connaissent bien la situation du canari et cela ne signifierait pas un changement radical dans sa vie parisienne. D’autre part, le Torino ils sont 18e de Serie A, actuellement en relégation en Serie B, mais avec huit équipes sur un coussin à six points.

Depuis qu’il a quitté le Real Madrid à l’été 2016 au PSG en échange de 25 millions d’euros, Jesse il n’a pas eu de fortune en France. Lors de sa première saison, des blessures et quelques problèmes dus à son état de forme l’ont conduit en janvier à signer pour Les palmiers en location. La saison suivante, il a été directement prêté à Ville de Stoke dans le premier ministre où il a joué 14 matchs et n’a marqué qu’un seul but. Dans ce qui suit, après une demi-saison blanche, il est de nouveau prêté à l’Espagne, dans le Betis, où il a joué 18 matchs et marqué deux buts. La saison dernière, il était à nouveau prêté, cette fois au Portugal dans le Sporting Lisbonne. Il a réglé son expérience portugaise avec 16 matchs joués et un but.

Cette saison a commencé comme une autre sous le commandement de Thomas Tuchel. Il est venu jouer deux matchs sortant de rafraîchissement pour clôturer cinq années liées au club français avec seulement 18 matchs joués et deux buts. Maintenant, Jesse il veut retrouver son meilleur niveau dans l’un des deux clubs qui parient sur lui. Comme il Agréable comme lui Torino semblent des défis exigeants dans lesquels vous pourriez récupérer le crédit que vous avez perdu ces dernières années. Où était ce Jesé qui aspirait en 2014 à remporter le Ballon d’Or?