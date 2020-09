Les 49ers ont perdu deux étoiles défensives lors du match de dimanche contre les Jets alors que Nick Bosa et Solomon Thomas ont été transportés hors du terrain sur le même trajet.

Bosa a subi une blessure au genou apparente lors d’une course intérieure de New York. Son genou était tordu d’une manière étrange, et il l’a immédiatement saisi en tombant sur le gazon. Quelques jeux plus tard, Thomas a également subi une blessure, obligeant le chariot à sortir.

Comme si les choses ne pouvaient pas empirer, le quart-arrière Jimmy Garoppolo est revenu en boitant après un tacle maladroit au premier quart. Cependant, Garoppolo a pu revenir plus tard dans le match.

Les 49ers souffraient déjà de blessures défensives avant ce match alors que Richard Sherman (réserve blessée) et Dee Ford (cou) sont également mis à l’écart.

Mise à jour sur les blessures de Nick Bosa

Nick Bosa a été évacué du terrain au premier quart en raison d’une apparente blessure au genou. Nous mettrons à jour cet article lorsque plus d’informations seront disponibles sur la blessure exacte qu’il a subie. Les 49ers ont confirmé qu’il s’agissait bien d’une blessure au genou.

Bosa a attrapé son genou gauche après être tombé maladroitement lors d’une course intérieure.

Les 49ers ont exclu Bosa pour le reste du match.

Le point sur les blessures de Solomon Thomas

Solomon Thomas a également subi ce qui semblait être une blessure au genou. Alors que le plaqueur défensif sortait de son bloc, son genou s’est plié dans le mauvais sens.

On dirait une autre blessure potentielle de l’ACL aujourd’hui avec Solomon Thomas des 49’ers @ TimothyHewett1 alors qu’il plante la jambe gauche avant que le joueur des Jets ne le recule. Ce serait au moins la 13e ACL cette saison, y compris la pré-saison. pic.twitter.com/QQ6Dh3AXl1 – Derek M. Hansen (@DerekMHansen) 20 septembre 2020

Les 49ers ont exclu Thomas pour le reste du match en raison d’une blessure au genou.