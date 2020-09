Au cours des deux dernières saisons, le demi offensif des Browns, Nick Chubb, a été l’un des meilleurs contributeurs au football fantastique de la NFL. Deux fois parmi les 15 premiers à la position RB, l’ancien choix de deuxième tour du repêchage de Géorgie s’est frayé un chemin vers le statut de premier tour dans presque tous les classements Fantasy. C’est un producteur constant que beaucoup aiment cibler tôt le jour du repêchage en raison de son volume. Cependant, en 2020, Chubb fera face à sa concurrence la plus féroce pour les touches à ce jour. Kareem Hunt sera à nouveau son homologue, mais cette fois-ci, il n’y aura pas de suspension pour retenir Hunt. En conséquence, Hunt défiera Chubb pour les portées et les touches hors de la porte et pourrait légèrement diminuer sa valeur fantastique en conséquence.

De nombreux backfields de la NFL peuvent prendre en charge deux arrières de football Fantasy, en particulier dans les formats PPR. Cela dit, sans pré-saison et avec un nouveau personnel d’entraîneurs à la remorque, il est difficile de savoir exactement comment la scission entre Chubb et Hunt pourrait fonctionner, et cela laisse certains propriétaires de football Fantasy un peu inquiets quand vient le temps de décider si l’un ou l’autre joueur vaut la peine d’être choisi tôt le jour du repêchage.

Alors, Chubb est-il toujours une bonne valeur de premier tour malgré la présence de Hunt? Où Hunt devrait-il aller le jour du repêchage? Et devriez-vous essayer de rédiger à la fois Chubb et Hunt? Nous décomposons les meilleurs dos de Cleveland alors que le début de la saison de football fantastique approche à grands pas.

Nick Chubb perspectives fantastiques

Au cours de ses deux années avec les Browns, Chubb a été un producteur à grand volume et le point focal de l’attaque de l’équipe. Il lui a fallu un certain temps pour s’impliquer en tant que recrue car il était coincé derrière Carlos Hyde au début de son temps avec l’équipe. Une fois Hyde échangé, cependant, Chubb a éclaté en route vers une saison qui l’a vu accumuler 1145 verges au total et 10 touchés.

En 19, la domination de Chubb sur le terrain s’est poursuivie. Il a terminé l’année en tant que RB au sixième rang du football fantastique, totalisant 1 494 verges au sol (bon pour le deuxième plus grand nombre de la NFL) 334 touches au total. Sur le papier, il ressemble toujours à un grand contributeur, mais il y a quelques causes potentielles de préoccupation.

Lorsque Hunt faisait partie de l’alignement pour Cleveland l’année dernière, Chubb avait en moyenne 19,4 touches par match. Lorsque Hunt n’était pas disponible, la part de touches de Chubb est passée à 22,4. Sur une saison de 16 matchs, c’est une différence de 48 touches de moins pour Chubb avec Hunt sur le terrain. Un déclin de autant de touches suffit à rendre tout propriétaire de fantaisie un peu dégoûté.

De plus, le manque de succès de Chubb près de la ligne de but pourrait lui faire perdre certaines des touches les plus précieuses du football fantastique. La saison dernière, Chubb a frappé le rocher 15 fois de l’intérieur de la ligne des cinq verges. Les résultats ont été épouvantables. Il a totalisé -14 verges et n’a marqué que deux fois sur ces courses. Courir derrière une O-Line améliorée devrait aider le batteur à atteindre une meilleure partie de son potentiel de TD de haut niveau, mais s’il se bat à nouveau dans cette catégorie, Hunt, qui a transformé sa seule course à l’intérieur des cinq en TD, pourrait intervenir et voler plus de touchés.

Ces préoccupations sont justifiées, mais le fait demeure que Chubb est un gros dos avec une histoire de durabilité, et Cleveland devrait être à l’aise avec lui opérant dans le rôle principal. Pour l’instant, Chubb ressemble certainement à un vrai RB1, et s’il commence bien la saison, il devrait le rester pendant toute la saison. Il est juste à noter qu’il pourrait perdre quelques touches, surtout s’il se débat à nouveau près de la zone des buts.

Chubb est actuellement en cours de rédaction en tant que joueur n ° 9 hors du plateau et RB7, selon Fantasy Pros ADP. C’est une valeur solide pour ses compétences, et le fait qu’il ne figure pas dans le top cinq, où il se situe dans notre classement RB pour 20, indique que les propriétaires de fantaisie sont conscients des risques associés à la sélection. Chubb tôt.

Perspectives fantastiques de Kareem Hunt

Il y a à peine deux ans, Hunt était un choix de premier tour dans presque toutes les ligues de football Fantasy. Après une saison recrue stellaire avec les Chiefs, Hunt a été considéré comme un bourreau de travail dans une terrible attaque. Le ciel était la limite pour lui.

Cependant, à la fin de l’année, une vidéo de Hunt se livrant à une altercation physique avec une femme a fait surface. En conséquence, les chefs ont relâché Hunt après son inscription sur la liste d’exemption du commissaire. Hunt resterait disponible jusqu’après le Super Bowl, lorsque le directeur général des Browns, John Dorsey, l’a récupéré pour le faire partie de la salle RB de Cleveland.

Après avoir purgé une suspension de huit matchs en 19, Hunt est devenu un élément clé de l’attaque de Cleveland. Chubb était toujours le leader entre les plaqués, mais Hunt a réussi à enregistrer 37 passes pour 285 verges et un TD en action limitée. Sur une saison complète de 16 matchs, cela se traduit par 74 attrapés, 570 verges et deux scores. Inutile de dire que Hunt ressemble à tout le moins à une grande menace PPR.

La question avec Hunt est de savoir s’il sera capable de prendre plus de coups de Chubb. Hunt n’a fait en moyenne que 5,4 courses par match l’année dernière, et s’il ne peut pas améliorer ce chiffre, il n’aura pas beaucoup d’avantages en tant que quelque chose de plus qu’un flex potentiel ou un RB2 aux formats PPR. Mais comme mentionné précédemment, il pourrait y avoir une opportunité pour Hunt de retirer le travail sur la ligne de but de Chubb s’il avait du mal à cet égard. De plus, il y a un nouveau personnel d’entraîneurs à Cleveland, ils pourraient donc choisir d’utiliser Hunt plus que Freddie Kitchens ne l’a fait l’année dernière.

Hunt a sans aucun doute des avantages, en particulier dans les formats PPR. Actuellement, il est le 29e RB à sortir du tableau, ce qui en fera une cible potentielle pour les propriétaires de fantasy dans les manches 5 et 6 du repêchage. Cela donnera aux propriétaires de Chubb une chance de saisir Hunt comme un flex à haut potentiel et des menottes potentielles à Chubb sans trop dépenser pour acquérir ses services. Vous devrez peut-être l’amener un peu plus haut dans les formats PPR, mais cela pourrait en valoir la peine. Hunt a le talent nécessaire pour être un atout précieux pour les propriétaires de fantasy.

Verdict

À ce stade, Chubb est toujours le dos à posséder à Cleveland. Il n’y a rien qui indique qu’il devrait voir un type de régression même si Hunt assume un rôle plus important au sein de l’équipe. Tant que Chubb peut améliorer la ligne de but – et il devrait, compte tenu de la ligne offensive améliorée de l’équipe et de son solide cadre de 5-11 et 227 livres – on peut toujours lui faire confiance en tant que RB1 et un premier choix dans les ébauches fantastiques. .

Cela dit, Hunt est toujours un pick-up précieux et a une vraie chance de surpasser son ADP. Il est un bon choix en tant que choix de cinquième ou sixième ronde compte tenu de son avantage RB2 dans les formats PPR et de sa capacité de flexion potentielle dans les ligues standard. Il n’est peut-être pas un partant dans la vraie vie, mais il peut être un solide partant dans la fantaisie.

Et aucune menotte à travers la ligue n’a plus de valeur que Hunt. Si Chubb devait tomber avec une blessure, Hunt serait un RB1 légitime avec un volume dans ce qui pourrait être une attaque en premier à Cleveland. De ce point de vue, il ne devient que plus précieux.

En vérité, vous ne pouvez pas vous tromper avec les Browns RB dans la fantaisie, du moins sur le papier. Chubb ressemble à un choix sûr et Hunt a suffisamment de prouesses à la hausse et à la capture de passes pour faire confiance à un rôle flexible. Les propriétaires de fantasy ne devraient pas avoir de scrupules à cibler l’un ou l’autre ou même les deux, car ils peuvent jouer des rôles pour une équipe fantastique gagnante.