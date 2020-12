Mis à jour le 12/02/2020 à 16:36

Nick Jonas Il a célébré un an de plus de son anniversaire de mariage avec Priyanka Chopra et les deux célébrités se sont rendues sur leurs réseaux sociaux pour exprimer leur amour avec des cartes postales romantiques.

«Deux jours, deux mariages et maintenant deux ans. J’ai été très honoré d’épouser @priyankachopra dans son pays d’origine, lors d’un mariage hindou traditionnel. Je ne peux pas croire à quel point j’ai de la chance et à quelle vitesse le temps a passé. Joyeux bel anniversaire hindou », a déclaré le chanteur de 28 ans.

Le message de la célébrité était accompagné de trois photographies correspondant au jour de son mariage, le 2 décembre 2018.

Priyanka Chopra n’était pas loin derrière et a également profité de son compte Instagram officiel pour se souvenir du plus beau jour de sa vie.

“Il y a 2 ans … pour toujours @nickjonas”, était le message que l’actrice de 38 ans a écrit en guise de description de ses photographies.

Chopra et Jonas forment l’un des couples les plus forts du monde du divertissement. Les deux célébrités comptent des millions d’adeptes à travers le monde pour leur carrière dans le domaine artistique et pour l’amour qu’elles professent.

