ROME (AP) – Le milieu de terrain italien Nicolò Zaniolo subira une autre grave opération du genou mercredi après avoir déchiré un ligament croisé antérieur pour la deuxième fois en huit mois.

Le joueur rom, âgé de 21 ans, n’est revenu de sa blessure précédente qu’en juillet, mais s’est blessé à l’autre genou alors qu’il jouait pour l’Italie lundi, boitant peu avant la mi-temps lors de la victoire 1-0 contre les Pays-Bas en Ligue des Nations.

«(Zaniolo) a subi une déchirure complète du ligament croisé antérieur de son genou gauche.» Roma a déclaré mardi.

Il a été blessé dans un défi par Donny van de Beek.

Zaniolo, qui s’est rompu l’ACL au genou droit lors d’un match contre la Juventus en janvier, a publié une mise à jour sur son état sur les réseaux sociaux.

«Pour les nombreuses personnes qui me demandent comment je vais, j’ai subi ce matin les tests habituels qui montraient la rupture du ligament croisé de mon genou gauche!» Zaniolo a écrit sur Instagram. «Je remercie tout le monde, les fans roms et les autres pour le soutien… je reviendrai bientôt!»

Les clubs et les autres joueurs ont publié des messages de soutien en ligne.

“Cela peut sembler banal de dire que vous reviendrez plus fort qu’avant, mais je suis sûr que vous y parviendrez”, a écrit l’entraîneur italien Roberto Mancini sur Twitter.

Le médecin de l’équipe d’Italie, Andrea Ferretti, a déclaré avoir rassuré Zaniolo, qui a eu 21 ans en juillet et est l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs du pays, en notant que Carlo Ancelotti a remporté trois titres de Serie A et deux Coupes d’Europe en tant que joueur après son retour. de circonstances similaires.

“J’ai parlé au garçon ce matin après qu’il a fait les tests et je lui ai rappelé un précédent illustre … Carlo Ancelotti”, a déclaré Ferretti. «C’était le début des années 80: d’abord un ligament croisé, puis peu de temps après son retour sur le terrain, il a fait l’autre. Ensuite, le joueur est revenu au plus haut niveau, retournant dans l’équipe nationale et gagnant tout ce qu’un joueur peut gagner.

Zaniolo avait marqué deux buts en huit matches de Serie A depuis son retour de blessure.

Toutes ces apparitions, sauf une, avaient été remplacées, mais il a débuté à Amsterdam lundi.

«Mes meilleurs voeux à Zaniolo. Il est le patrimoine de tout le pays », a déclaré le président du Comité olympique italien, Giovanni Malagò. «À cet âge, il n’y a pas tellement de cas de double blessure en l’espace de quelques mois, c’est presque quelque chose pour le livre Guinness des records.

«Mais je suis sûr qu’il reviendra aussi fort, ou plutôt encore plus fort qu’avant. Je ne sais pas si c’est un problème de trop jouer. Laissons parler les personnes compétentes.