Afp

Journal La Jornada

Mercredi 23 décembre 2020, p. a10

Rome. La Juventus a vécu une nuit de cauchemar, après avoir perdu 3-0 à domicile contre la Fiorentina hier lors d’un match de la 14e journée de Serie A, compliquant leur chemin vers le championnat italien.

À ce revers s’ajoute la décision du Comité olympique italien (CONI) d’annuler la victoire 3-0 par défaut qui avait été attribuée dans les bureaux à l’équipe de Turin en octobre dernier lors du match contre Naples, qui n’a pas pu faire le déplacement. par les cas de Covid-19.

La Juve a vu hier comment trois unités ont été retirées pour cette raison dans le classement, en attendant que ce match soit joué contre l’équipe napolitaine – le 13 janvier, selon la presse italienne. Pour aggraver les choses, il n’a pu marquer de points lors du match contre la Fiorentina.

Pour cette raison, Vecchia Signora a débuté la journée avec 27 points et l’a terminée avec 24, tombant à la quatrième place du classement, à égalité de points avec Naples (3e) et la Roma (5e), ​​qui disputent leurs matchs du jour. 14 mercredi, pour qu’ils puissent prendre leurs distances.

L’équipe portugaise de Cristiano Ronaldo pourrait voir sa situation empirer encore plus car aujourd’hui les deux premiers du classement jouent également, qui ont la possibilité d’étendre leur avantage.

Le leader milanais reçoit la Lazio (8e) et l’Inter Milan (2e) en visite à Hellas Verona (9e). La Juventus a maintenant sept points de retard sur Milan et six points de retard sur l’Inter, donc l’écart peut être élargi à 10 et 9, respectivement.

Tout a mal commencé pour l’équipe Bianconeri avec la Fiorentina marquant à la troisième minute grâce au Serbe Dusan Vlahovic, qui a terminé une passe du Français Franck Ribéry avec sa gauche pour réussir une contre-attaque.

La Vecchia Signora a subi une autre blessure à la 18e minute, lorsque le Colombien Juan Cuadrado a été expulsé pour un solide tacle sur Gaetano Castrovilli. La critique vidéo a amené l’arbitre à montrer le carton rouge.

Les Turinois, en infériorité, n’ont pas trouvé le moyen de redresser le cap et à 76 ans un but contre le Brésilien Alex Sandro a augmenté leur désavantage.

A 81 ans, l’Uruguayen Martín Cáceres a pointé du doigt son ancienne équipe en marquant d’un tir dans la surface.

Cristiano Ronaldo a tenté à plusieurs reprises, mais n’a pas pu aider son équipe à éviter leur première défaite dans cette Serie A.

Malheureusement, avant Noël, il arrive parfois que votre tête soit en vacances. C’est quelque chose que nous n’aurions pas dû permettre, a déploré l’entraîneur, Andrea Pirlo.

Grâce à cette victoire, la Fiorentina a fait une pause et a ajouté 14 points, même si elle est toujours quinzième du classement.

Dans l’autre match disputé hier dans le tournoi italien, Crotone (18e) a provisoirement abandonné la dernière place du tableau général en battant Parme (16e) 2-1.

Avec neuf unités, Crotone a remporté sa deuxième victoire en championnat cette saison et s’est classée dix-huitième, toujours dans les places de relégation en Serie B.

Pour l’instant, ils dépassent Torino (19e) et Gênes (20e), qui ont deux points de moins et qui jouent aujourd’hui en tant que visiteurs contre Naples (3e) et Spezia (17e), respectivement.

En revanche, l’ancien défenseur de l’Inter Milan et l’équipe italienne Mauro Bellugi ont révélé qu’il avait subi l’amputation des deux jambes après avoir souffert de complications après avoir été infecté par Covid-19. L’ancien défenseur de 70 ans a été hospitalisé le 4 novembre pour le nouveau coronavirus, une maladie qui a aggravé ses pathologies antérieures.