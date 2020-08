Au fil du temps, la mode est devenue un véritable phénomène de société. Choisir quoi porter chaque jour représente une expression de valeurs, de statut et d’identité. Un vêtement particulier exprime une signification très spécifique, acquiert la valeur d’un moyen d’exprimer sa liberté et sa façon de penser la vie.

Le monde du tennis, au fil des ans, a vu beaucoup de choses changer de ce point de vue, mais il a également été investi par l’importance du dress code. En 1900, les hommes portaient principalement des shorts et des t-shirts en coton, tandis que les femmes choisissaient systématiquement des pantalons à la cheville, des chemises à manches longues et des cols hauts.

Suzanne Lenglen devient le symbole de la révolution en 1920: elle est la première femme à prendre le terrain avec une jupe au-dessus du mollet. Chez les hommes, ce sont Renè Lacoste et Fred Perry qui volent la vedette avec leurs polos innovants, leur col large et leurs manches courtes.

Mode et tennis: Nike revient au style des tenues Agassi

À partir des Jeux Olympiques de Berlin de 1936, les choses ont commencé à changer: les vêtements de sport sont devenus décontractés et les marques ont finalement produit des vêtements de sport destinés au grand public.

En 1949, Gussie Moran entre dans l’œil de la tempête pour une jupe jugée excessivement courte, mais en réalité elle n’anticipe qu’une mode devenue normale dans la décennie suivante. C’est ensuite à Sergio Tacchini, dans les années 1960, d’introduire la couleur dans les uniformes des joueurs de tennis.

Le Championnat du Monde a mis encore quelques années à autoriser définitivement les hommes à porter des chemises colorées, donnant enfin le feu vert à l’imagination et au style des joueurs les plus emblématiques. Dans cette période, on se souvient du célèbre T-shirt rouge d’Adriano Panatta, des bandes de John McEnroe et des rayures du légendaire Bjorn Borg.

Andre Agassi devient par la suite unique dans le binôme mode-tennis. Des boucles d’oreilles aux cheveux épais bicolores, qui se sont avérés être un postiche, aux robes colorées extravagantes et aux jeans inhabituels. Ces derniers temps, on a également assisté à l’élégance de Roger Federer, à l’excentricité des sœurs Williams et au gilet sans manches de Rafael Nadal.

Nike, à l’occasion de la relance du tennis, a cependant souhaité relancer le style Agassi à travers ses athlètes. Une innovation liée à un passé dont les fans se souviennent toujours avec beaucoup d’affection. Ainsi Denis Shapovalov, Felix Auger-Aliassime, Victoria Azarenka et compagnie se sont lancés sur le terrain avec des costumes excentriques capables de remonter le temps et de rester contemporains à la fois.

Le choix de Nike a été tellement apprécié des passionnés que la plupart des modèles produits ont déjà été vendus dans le monde entier.