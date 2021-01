Ninel Condé Il est l’une des célébrités mexicaines avec la plus grande acceptation internationale et cela est démontré dans son profil Instagram, où il compte plus de 4 millions d’abonnés. Tout ce que l’actrice partage est largement commenté et une publication récente ne fait pas exception.

Il s’agit d’une récente interaction que l’actrice mexicaine a eue avec ses fans Instagram. Elle a posé une série de questions à travers les histoires d’Instagram et un internaute lui a demandé si elle prévoyait d’avoir des enfants après son mariage avec l’homme d’affaires Larry Ramos.

Interrogé par son disciple, Conde a décidé de répondre d’une manière particulière et en anglais: «Vous le savez! (Tu le sais!)”.

Avec cette réponse, Ninel Conde n’exclut pas la possibilité de redevenir mère après avoir épousé le Colombien Larry Ramos en octobre.

Ninel Conde n’exclut pas la possibilité d’avoir des enfants. (Photo: @ninelconde)

Actuellement, Ninel Conde est dans une bataille juridique avec son ex-partenaire sentimental, Giovanni médina, pour la possession de son plus jeune enfant et depuis avril 2020, elle est loin de lui.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Ninel Conde: la chronologie de sa romance ratée avec Giovanni Medina et son appel à López Obrador

Ninel Conde: la chronologie de sa romance ratée avec Giovanni Medina et son appel à López Obrador