Mis à jour le 12/08/2020 à 10:15

Doom Eternal est enfin arrivé sur la console hybride Commutateur Nintendo. Le titre développé par ID Software et Bethesda n’est disponible qu’en format numérique, après l’annulation de la version physique.

Si vous en avez un Commutateur Nintendo Et vous ne savez pas s’il faut investir dans Doom Eternal, on vous dit que GameXplain a fait une comparaison du jeu avec la version PlayStation 4. Et oui, le Switch n’est pas loin derrière.

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes de Doom Eternal dans Commutateur Nintendo est l’utilisation de commandes gyroscopiques pour viser. “Cette option peut être utilisée en conjonction avec le joystick pour obtenir un mélange idéal d’immersion et de précision”, précisent-ils dans le communiqué de presse.

Il faut tenir compte du fait que la fréquence d’images, ainsi que la qualité des textures, dans le Commutateur Nintendo C’est moins comparé à la PS4 Pro, le jeu lui-même est stable. «Le fait que Doom Eternal fonctionne si bien sur le Switch est une merveille technique. Un bouton d’alerte [encargado de la adaptación] Il s’est surpassé avec ce port », soulignent-ils.

NINTENDO SWITCH | Plus de plaintes

Depuis que Commutateur Nintendo sorti, les joueurs ont divers problèmes avec le Joy-Con Drift. Une dizaine d’autorités européennes ont pour mission de faire fabriquer à Nintendo des mains de qualité, ce que la firme japonaise hésite à aborder depuis plusieurs années.

La Association des consommateurs des Pays-Bas et neuf autres organisations collectent les témoignages d’acteurs qui ont eu un problème avec la périphérie du Commutateur Nintendo. Jusqu’à présent, le procès a recueilli les commentaires de plus de 2 500 personnes.

«Nintendo continue de vendre ses consoles avec les mêmes problèmes et ne prend aucune mesure particulière pour y remédier. En ce qui nous concerne, les choses sont mal faites. […] Nous avons pris cette décision car nous pensons que le Switch ne sera pas une console qui durera aussi longtemps que les joueurs l’attendent. De plus, les options pour y remédier sont limitées et les consommateurs sont parfois obligés d’avoir accès à des pièces de rechange coûteuses », affirment les plaignants.

