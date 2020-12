Mis à jour le 12/08/2020 à 22:21

À partir de la date à laquelle Commutateur Nintendo vendus sur le marché international, les utilisateurs souffrent des périphériques Joy-Con Drift en raison de leur fragilité. Une dizaine d’autorités européennes ont décidé de prendre des mesures à ce sujet, elles ont donc dit de déposer une réclamation collective pour que Nintendo apporte l’amélioration.

La Association des consommateurs des Pays-Bas et neuf autres organisations collectent les témoignages d’acteurs qui ont eu un problème avec la périphérie du Commutateur Nintendo. Jusqu’à présent, le procès a recueilli les commentaires de plus de 2 500 personnes.

«Nintendo continue de vendre ses consoles avec les mêmes problèmes et ne prend aucune mesure particulière pour y remédier. En ce qui nous concerne, les choses sont mal faites. […] Nous avons pris cette décision car nous pensons que le Switch ne sera pas une console qui durera aussi longtemps que les joueurs l’attendent. De plus, les options pour y remédier sont limitées et les consommateurs sont parfois obligés d’avoir accès à des pièces de rechange coûteuses », affirment les plaignants.

La Association des consommateurs des Pays-Bas ont annoncé qu’ils prévoyaient de parler avec des dirigeants de Nintendo pour parvenir à un accord ou porter plainte contre l’entreprise.

NINTENDO SWITCH | Guider

La dernière mise à jour du Commutateur Nintendo permet aux utilisateurs de partager plus facilement des images de leurs jeux vidéo préférés. Nous vous disons ce que vous devez faire pour envoyer ce matériel à votre smartphone ou ordinateur. Vous n’avez pas besoin d’être un spécialiste sur le sujet!

Patch 11.0.0 du Commutateur Nintendo C’est la solution que des milliers de joueurs attendaient depuis le lancement de la console. Avant la mise à jour, vous deviez publier vos vidéos et captures d’écran sur les réseaux sociaux, télécharger puis supprimer la publication.

Sélectionnez l’icône «Album» sur l’écran d’accueil de Switch. Sur l’écran Album, mettez en surbrillance une capture d’écran ou une vidéo, puis appuyez sur le bouton A pour ouvrir le menu «Partager et modifier». Le système vous demandera comment vous souhaitez partager vos captures d’écran. Sélectionnez «Envoyer vers smartphone». Sélectionnez «Seulement ceci» pour n’envoyer qu’une seule capture d’écran ou «Envoyer un groupe» pour sélectionner et envoyer jusqu’à dix captures d’écran. Un code QR apparaîtra sur l’écran du commutateur. Scannez-le avec l’application appareil photo de votre téléphone. Les deux appareils se synchroniseront via wifi, un deuxième code QR sera maintenant affiché. Scannez-le pour envoyer les fichiers sélectionnés vers votre téléphone. Attendez que la page de téléchargement s’ouvre dans l’application de navigation de votre smartphone. Cela peut prendre quelques minutes, mais les fichiers seront téléchargés automatiquement lorsqu’ils seront prêts. Appuyez sur “Terminer” sur le commutateur pour fermer l’outil de partage. Répétez l’opération pour toutes les images et vidéos que vous souhaitez transférer.

