Commutateur Nintendo Cela peut avoir beaucoup de choses, mais il y a quelque chose dont vous ne pouvez pas être fier: figurer trois fois dans le Top 10 des pires matchs du classement Metacritic. Voyons la liste complète afin que vous soyez averti de ce que vous ne devriez pas acheter sur la console hybride Nintendo.

En position 10, on a le jeu de Commutateur Nintendo appelé The Elder Scrolls: Lames. “The Elder Scrolls: Blades est une mouture fluide et répétitive, un jeu mobile gratuit déguisé en un véritable titre Elder Scrolls, mais sans l’aventure, l’exploration, l’esprit ou le charme d’une franchise principale”, a critiqué Nintendo Life. .

C’est là que nous avons en position 9 a Gleamlight. Les critiques n’ont eu aucune pitié pour ce jeu de Commutateur Nintendo: “Avec un système de contrôle défectueux, une musique horrible et une plate-forme douloureusement injuste, c’est un jeu que vous voudrez terminer le plus rapidement possible”, a écrit Switch Player.

Enfin, en premier lieu, nous avons Petit coureur pour Commutateur Nintendo. Le jeu «n’offre rien de ce que vous n’avez jamais vu auparavant ou fait quelque chose de spécial qui vous oblige à y jouer. Cela ressemble à un jeu qui a été créé en environ une semaine sans aucune attention aux détails ni aucun objectif spécifique en tête autre que «fabriquons les petites voitures» », ont-ils posté sur NintendoWorldReport.

Tiny Racer (Switch)Remake XIII (Xbox One)L’aube de la peur (PS4)Carrefour rapide et furieux (PC)Arc d’alchimiste (Switch)Remothered: Porcelaine cassée (PC)Tamarin (PS4)Street Power Soccer (PS4)Gleamlight (interrupteur)The Elder Scrolls: Lames (Switch)

Les rumeurs continuent sur le Nintendo Switch Pro. Cette fois, le président de Nintendo America, Doug Bowser, est venu au premier plan pour faire référence à la future console hybride supposée avec un meilleur matériel.

«Tout d’abord, nous sommes toujours attentifs à la technologie. La technologie évolue et change constamment. Et nous sommes toujours conscients de ce qui est à venir pour déterminer: comment pouvons-nous améliorer l’expérience de jeu? », A déclaré le cadre de Nintendo dans une interview pour Polygon.

La Commutateur Nintendo -selon Bowser- il en a un peu plus sur le marché quatre ans après son lancement. “Nous pensons que nous ne sommes qu’au milieu du cycle de vie de la plate-forme”, le Switch actuel pourrait donc rester en vigueur pendant huit ans, étant donné “le facteur de forme” qui se qualifie comme “unique” et “reste unique dans ce secteur ».

