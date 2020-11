Mis à jour le 30/11/2020 à 14:36

Les choses deviennent intéressantes dans Nintendo. Le développeur Bethesda Softworks a annoncé que Doom Eternal arriverait sur la console hybride Nintendo Switch le 8 décembre. Il est à noter que le titre ne sera disponible que dans son format numérique.

La version de Doom pour le Commutateur Nintendo recrée tous les détails du jeu de tir précédemment sorti pour PS4, Xbox One et PC. Le jeu occupera 18,8 Go dans la mémoire interne ou la carte SD de la console.

Gardez à l’esprit que Doom Eternal pour Commutateur Nintendo il n’inclura pas l’extension Old Gods. Cependant, Bethesda a assuré à la communauté que la mise à jour serait effectuée dans les prochains mois sans préciser de date exacte.

Plus de détails à souligner de Doom Eternal dans Commutateur Nintendo Ils sont le mode entreprise et le mode de combat multijoueur, vous n’aurez donc rien à envier aux copies sorties pour PS4, Xbox One et PC.

Jusqu’à présent, nous ne connaissons pas les modes de résolution et de performance, mais ces données sortiront petit à petit en attendant que le populaire tireur Commutateur Nintendo.

NINTENDO SWITCH | Y aura-t-il une version Pro?

Se pourrait-il qu’il ait quelque chose à cacher? Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a été interrogé sur la console hybride Commutateur Nintendo et sa réponse a laissé beaucoup de miel sur leurs lèvres.

Les déclarations du plus haut représentant de Nintendo Ils ne sont pas si explicites, mais cela montre très clairement qu’il n’y a pas de projet à cet égard.

«Il n’y a rien que nous puissions dire en détail. Nous continuerons à développer de nouveaux produits que nos clients veulent, alors restez à l’écoute », a déclaré le dirigeant de Nintendo.

SUIVEZ LE PODCAST DE DEPOR PLAY

Écoutez “DeporPlay” sur Spreaker.