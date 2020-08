La saison dernière, nous avons ouvert cet article en disant que D / ST ne devrait pas être une position dans le football fantastique. Après un an de réflexion approfondie … nous ressentons exactement la même chose. Et s’il y avait jamais une saison pour se débarrasser des D / ST, ce serait celle-ci, car les inactifs surprises dus au COVID-19 pourraient aggraver instantanément les défenses ou améliorer instantanément les matchs. Malheureusement, la plupart des ligues ont toujours un emplacement D / ST, ce qui nous oblige à passer par la mascarade de compiler des classements de défense, de les décomposer en niveaux et d’essayer d’identifier les dormeurs.

Heureusement, nous sommes de vrais professionnels, nous avons donc relevé ce défi avec un minimum de plaintes – encore certaines plaintes, mais minimes.

À certains égards, les défenses handicapantes ne devraient pas être si difficiles. Il n’y a que 32 équipes. Ce n’est pas comme les 120 WR ou plus de 90 RB dont nous devons nous soucier. C’est l’imprévisibilité d’une semaine à l’autre qui rend la défense si frustrante. Vous jouerez vos meilleurs joueurs dans pratiquement n’importe quel match; avec les défenses, vous pouvez choisir de jouer à un streamer avec dérogation dès la semaine 1 si les matchs le dictent. Exemple: les Rams sont parmi les 10 premiers D / ST du consensus selon Fantasy Pros, mais ils jouent les Cowboys lors de la semaine 1, qui étaient l’une des équipes les plus avares de l’année dernière en accordant des points fantastiques au poste. Voulez-vous vraiment les démarrer lorsque vous pourriez potentiellement attraper les chargeurs n ° 13 (@ Bengals), ou les Titans n ° 14 (@ Denver), qui font face à de jeunes QB inexpérimentés?

Peut-être que vous aimez simplement miser sur le talent et pensez que l’investissement dans les Rams sera rentable à long terme. C’est bien, mais lorsque vous tenez compte du coût d’opportunité de l’endroit où vous devez les rédiger, cela peut changer l’équation. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas de stratégie parfaite pour rédiger des D / ST, nous allons donc examiner les trois façons les plus élémentaires d’attaquer cette position tout en décomposant notre classement D / ST.

Niveaux du classement de la défense 2020: qui sont les meilleurs D / ST fantastiques?

D / ST Projet de stratégie n ° 1: Soyez l’un des premiers à rédiger une défense

Niveau 1:

1 49ers de San Francisco

2 Steelers de Pittsburgh

3 Patriots de la Nouvelle-Angleterre

4 ours de Chicago

5 corbeaux de Baltimore

6 Bills de Buffalo

La saison dernière, les Bears étaient la défensive fantastique n ° 1 du consensus pré-saison. Ils ont fini 20e. L’année précédente, les Jaguars étaient l’appel “facile” en tant que pré-saison n ° 1. Ils ont terminé 15e. Vous avez eu l’idée. La plupart des gens, y compris les experts en fantasy, ont un an de retard sur les défenses. Contrairement aux postes de compétences, où les joueurs les plus talentueux trouvent généralement un moyen de produire à des niveaux dignes de départ, les défenses talentueuses peuvent chuter en raison de régressions dans les statistiques floues, telles que les récupérations d’échappées et les touchés. Les touchés varient également pour les joueurs habiles, mais une baisse de cinq touchés pour un porteur de ballon pourrait le faire passer du n ° 5 au n ° 18 – toujours un partant chaque semaine. Pour les défenses, une baisse du n ° 1 au n ° 14 les met le plus souvent hors du rang du starter.

Les Bears avaient un ADP de 89 l’année dernière, ce qui les a placés dans la huitième ronde de repêchage de 12 équipes (ce qui est ridicule). Cette année, les D / ST en tête du consensus sont les 49ers, mais leur ADP n’est que de 115. Les Steelers sont à une place derrière, ce qui place les deux au milieu du 10e tour. C’est encore élevé lorsque vous tenez compte du taux de chute des D / ST d’une année sur l’autre et de la volatilité d’une semaine à l’autre qui peut résulter des confrontations.

Nous avons toujours préconisé d’attendre tard pour rédiger votre défense, et comme mentionné précédemment, cela semble plus prudent que jamais dans une saison qui semble plus imprévisible que jamais. Ainsi, même si nous classons également les 49ers et les Steelers dans les deux premiers, nous ne préconisons pas de les prendre aussi haut – ce qui signifie essentiellement que nous ne préconisons pas du tout de les prendre car ils iront probablement aussi haut. (Si vous êtes curieux, les Steelers et les 49ers ont terminé n ° 2 et 3, respectivement, en points de fantaisie standard D / ST l’année dernière, alors au moins ils éviteront la redoutable “Malédiction du n ° 1”). S’ils tombent dans votre repêchage parce que tout le monde a une stratégie d’attente de défense, ramassez-les au 12e ou 13e tour, mais, encore une fois, cela ne se produira probablement pas.

Les Patriots, que nous avons au n ° 3, étaient cette équipe n ° 1 en fuite l’année dernière grâce à une série de confrontations favorables dans la première moitié de la saison (dont ils ont largement profité). La principale raison pour laquelle ils ne sont pas n ° 1 cette année est une glissade de fin de saison, un calendrier moins favorable et plusieurs joueurs clés partant via une agence gratuite ou se retirant de la saison en raison de problèmes de COVID-19. Cette dernière est la plus grande inquiétude, mais Bill Belichick a gagné ce bénéfice du doute lorsqu’il s’agit de laisser les joueurs marcher et de trouver des remplaçants qui fonctionnent de la même manière.

Le classement par consensus place les Pats au n ° 5, donc ce n’est pas comme s’il y avait beaucoup de différence. Les premiers rédacteurs de fantasy ne sont pas aussi optimistes, choisissant les Patriots huitième (185). Le classement consensuel (et les premiers rédacteurs) indiquent que Baltimore est troisième, mais avec un ADP de 131, les Ravens valent-ils vraiment plus de quatre tours de projets immobiliers de valeur par rapport aux Patriots? Même si vous aimez plus Baltimore, cela représente un coût d’opportunité élevé.

Bien sûr, les choix de 11e ronde sont souvent des menottes ou des billets de loto de toute façon, vous pourriez donc penser que vous ne manquez pas vraiment beaucoup. Avouons-le – il y a de bonnes chances que votre choix de 11e ronde soit de toute façon hors de votre équipe d’ici la semaine 3. Mais il y a tout aussi de bonnes chances que vous affrontiez les Ravens lors de la troisième semaine lorsqu’ils accueillent Kansas City. Pour être honnête, nous aimons le programme de début de saison des Ravens, qui est un élément clé de la stratégie de streaming dont nous parlerons plus tard, mais il n’est pas nécessaire de les atteindre. Pittsburgh (@ Giants), San Francisco (contre Cardinals), Buffalo (contre Jets) et New England (contre Dolphins) ont les meilleurs affrontements de la semaine 1, pour ce que ça vaut.

N’importe laquelle de nos défenses de niveau 1 pourrait marquer un tas de touchés et avoir une saison qui fera la différence comme celle de la Nouvelle-Angleterre l’année dernière, mais cela pourrait également être dit à propos de nos défenses de niveau 2. Ces six unités semblent être les paris les plus sûrs, mais les experts se trompent souvent sur cette position, donc à moins qu’ils ne tombent, il est préférable de laisser quelqu’un d’autre dépenser pour eux.

Niveaux Fantasy D / ST: cibles RB de deuxième tour

D / ST Projet de stratégie n ° 2: Attendre pour rédiger une défense

Niveau 2:

7 Vikings du Minnesota

8 chefs de Kansas City

9 chargeurs Los Angeles

10 saints de la Nouvelle-Orléans

11 Denver Broncos

12 Rams de Los Angeles

13 Seahawks de Seattle

14 Eagles de Philadelphie

15 Titans du Tennessee

La définition de «attendre» dépend du flux de votre brouillon particulier. Si les D / ST commencent à sortir du plateau au neuvième ou au 10e tour, alors «attendre» signifie après le 12e tour. Lorsque les défenses commencent à aller, il y a généralement une course, donc quel que soit le moment où les courses commencent, «attendre» signifie plus généralement être l’une des trois ou quatre dernières personnes à en prendre une.

L’avantage de cette stratégie est que vous n’avez que légèrement moins de chances de frapper un gagnant de la saison que les personnes qui ont rédigé des D / ST plus tôt, mais vos joueurs de compétences de sauvegarde devraient être légèrement meilleurs / avoir un avantage légèrement plus élevé. Vos chances de vraiment toucher ces choix sont également assez faibles, mais elles ne commenceront pas pour vous chaque semaine comme le sera votre défense. Ainsi, ils ne vous coûteront pas potentiellement des victoires en début de saison.

Les unités de notre deuxième niveau sont sans doute aussi talentueuses que la plupart des unités de notre premier. Quelques rebonds chanceux en termes de chiffre d’affaires ou de touchés, et ils finiront la saison dans le top cinq. L’ajout de meneurs de jeu dans le secondaire, comme Jamal Adams (Seahawks), Derwin James (n’a joué que cinq matchs pour les Chargers l’année dernière) et Darius Slay (Eagles), peut grandement contribuer à augmenter le potentiel de gros joueurs. C’est également vrai lorsque les équipes ajoutent de bons passeurs, comme Vic Beasley (Titans) et Bradley Chubb (n’a disputé que quatre matchs pour les Broncos l’année dernière).

La plupart des équipes de ce niveau ont également perdu au moins un joueur clé, comme Logan Ryan (Titans) ou Everson Griffen (Vikings), mais ce sont toujours des unités talentueuses qui ont pour la plupart terminé dans la moitié supérieure de la ligue en D / ST. points fantaisie l’année dernière. Les Chargers (27e) et Broncos (18e) chercheront à faire les plus gros sauts, mais les 49ers sont passés du n ° 31 en 2018 au n ° 3 l’année dernière, alors n’excluez rien.

Classement Fantasy 2020: RB de troisième niveau

Stratégie de draft D / ST n ° 3: jouer des matchs

Niveau 3:

16 Colts d’Indianapolis

17 Jaguars de Jacksonville

18 Browns de Cleveland

19 Texans de Houston

20 emballeurs de Green Bay

21 Panthères de la Caroline

22 Boucaniers de Tampa Bay

23 Cowboys de Dallas

24 Équipe de football de Washington

25 Raiders de Las Vegas

26 jets de New York

La plupart des saisons, vous pouvez trouver au moins quelques défenses de ce niveau (c’est-à-dire des D / ST qui ne seront normalement pas rédigés) qui auront des matchs très favorables la première semaine ou deux. Ce n’est pas l’une de ces saisons, donc pour les foules “toujours en streaming, même pendant la semaine 1”, vous devrez peut-être cibler certaines des défenses du niveau 2, telles que les Eagles (@ Washington), les Titans (@ Broncos) et chargeurs (@ Bengals). Les Colts (@ Jaguars) et Jaguars (vs Colts) sont les meilleurs paris du Tier 3.

Les Jaguars ont des six premières semaines potentiellement décentes, face aux Colts, Titans, Dolphins, Bengals, Texans et Lions. Aucun de ceux-ci, à l’exception peut-être des Dolphins, ne se distingue comme un match vraiment plus, mais aucun ne se distingue comme particulièrement terrible. Les Titans seront le match le plus difficile, mais même les Texans et les Lions pourraient accorder des quantités de points fantastiques supérieures à la moyenne aux D / ST en raison de leur blocage de passes notoirement fragile.

Cleveland est une autre équipe intéressante à cibler – mais pas pour la semaine 1. Vous ne voudrez pas les lancer contre les Ravens, mais les semaines 2 et 3 amènent Cincinnati et Washington en ville. Après un match «sit ’em» contre Dallas, Cleveland affronte ensuite les Colts et les Bengals dans deux des trois semaines suivantes.

L’inconvénient de cette stratégie est qu’elle nécessite souvent de transporter deux D / ST, ce que la plupart des propriétaires n’aiment pas faire. Vous devez toujours regarder une semaine à l’avance. Si vous rédigez, disons, Indianapolis pour la semaine 1, vous devriez également avoir Cleveland prêt à partir pour les semaines 2 et 3. Tout avantage de draft que vous obtenez d’attendre la défense pourrait être annulé en consacrant une deuxième place à un D / ST.

Il est évidemment plus difficile de jouer des matchs en début de saison lorsque nous ne sommes pas tout à fait sûrs de la qualité des infractions. De plus, l’avantage du terrain sera presque neutralisé dans une saison avec zéro / minimum de fans dans les tribunes. Tous ces facteurs suggèrent que cette stratégie est risquée cette saison, du moins au début, mais comme nous l’avons dit plus tôt, toutes les stratégies sont risquées pour cette position, donc tant que vous n’atteignez pas un D / ST à un chiffre tours, vous pouvez le faire fonctionner. N’ayez pas peur de diffuser les défenses pendant la saison, car les affrontements l’emportent sur tous à cette position.