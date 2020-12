Mis à jour le 12/05/2020 à 21:13 PM

le prime 300 soles par Noël pour les travailleurs du secteur public ont été officialisés par le gouvernement. Ce montant sera versé dans la masse salariale du mois de décembre de cette année.

Conformément au décret suprême 381-2020-EF, publié dans les normes juridiques du Journal officiel El Peruano, la prime de Noël sera accordée aux fonctionnaires inclus dans divers régimes détaillés ci-dessous.

LES TRAVAILLEURS DE L’ÉTAT QUI RECEVRONT LEUR AGUINALDO

Fonctionnaires et agents nommés et embauchés sous le régime du décret législatif 276, de la loi 29944 et de la loi 30512. Professeurs d’université de la loi 30220. Personnel de santé inclus dans le décret législatif 1153. Travailleurs permanents et temporaires du secteur public. des Forces Armées et de la Police Nationale Retraités en charge de l’Etat inclus dans les régimes de la loi 15117, des décrets-lois 19846 et 20530, du décret suprême 051-88-PCM et de la loi 28091 Travailleurs engagés sous le régime Loi spéciale du travail du décret législatif 1057, dans le cadre de la loi 29849, ils recevront également la prime de Noël. La prime de Noël de décembre est une prestation accordée aux fonctionnaires à Noël. (Photo: GEC)

EXIGENCES POUR RECEVOIR L’AGUINALDO

Le décret suprême indique que les exigences doivent être de travailler le 30 novembre de cette année ou d’utiliser des vacances de repos ou des congés rémunérés, ou de recevoir les subventions visées à la loi 26790, loi de modernisation de la sécurité sociale en Santé.

De plus, avoir en service au moins trois mois au 30 novembre. Dans le cas de ne pas avoir le temps susmentionné, ladite prestation est versée au prorata des mois travaillés.

INCOMPATIBILITÉS

La perception de la prime de Noël est incompatible avec la perception de tout autre avantage en nature ou en argent de même nature qui, de dénomination identique ou différente, octroie à l’entité publique, quelle que soit la date de sa réception au cours de l’exercice en cours.

AGUINALDO POUR LE MAGISTÈRE

Dans le cas du magistère, la prime est calculée conformément aux dispositions de la loi 29944, loi de réforme magistrale, accordant aux enseignants à plein temps de travail un montant non inférieur à celui indiqué au littéral a) du paragraphe 7.1 de l’article 7 du décret d’urgence 1442.

Alors que dans le cas des serveurs inclus dans leur propre régime de carrière qui travaillent à temps partiel ou des heures de travail incomplètes, la prime est appliquée proportionnellement à leur homologue qui travaille à temps plein.