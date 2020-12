Mis à jour le 18/12/2020 à 19:45

Il ne manque pas l’une des dates les plus attendues pour plusieurs personnes: le Noël 2020. Afin d’avoir ce moment spécial, nous aurons toujours notre téléphone intelligent à la main. Comment s’en souvenir grâce à la technologie? Il existe plusieurs astuces pour que notre appareil prenne la meilleure photo.

En cette année atypique, de nombreuses personnes voudront partager des selfies avec leurs proches ou la personne proche d’eux sur leurs réseaux sociaux. C’est pourquoi nous mentionnerons ici comment faire au mieux. Voici quelques conseils de LG:

REGARDEZ: WhatsApp: comment activer l’application sans avoir besoin d’un message de vérification

Ouverture des cadeaux: l’un des moments les plus heureux de la nuit est celui où les enfants ouvrent les cadeaux. Afin de représenter ce moment, une courte vidéo peut être réalisée dans Timelpase 4K pour enregistrer dynamiquement les expressions des nourrissons, la vitesse à laquelle ils ouvrent leurs cadeaux et comment ils commencent à utiliser leur nouveau jouet. Avec cette fonction, ce moment, qui peut durer en moyenne une demi-heure, peut être visualisé en version rapide, en une période de 30 secondes, prêt à être publié en souvenir sur les réseaux sociaux ou sur des plateformes comme YouTube.Dîner de Noël: c’est un autre moment attendu de la veille de Noël. Vous pouvez prendre des photos de la décoration de la table avec les plats servis, en utilisant l’objectif grand angle pour capturer toute la scène; puis une photo de la famille réunie à table avant de manger, avec l’inévitable caméra selfie.Décoration de Noël: la crèche et le sapin de Noël font partie des décorations de Noël qu’ils mettent en valeur dans la maison; et ils peuvent être capturés en profitant des lumières qui sont autour de ces présentations et avec la lumière de la pièce éteinte.Message de minuit: Un autre des moments spéciaux de la veille de Noël est l’arrivée de minuit et la famille s’embrasse pour se saluer. Peut-être l’un des moments les plus effusifs et qui mérite d’être rappelé. Vous pouvez utiliser le stabilisateur de votre appareil photo pour créer un clip de votre point de vue.

VOIR PLUS DE SMARTPHONES